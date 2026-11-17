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一片綠…台股連日重挫險守4萬點 金管會：持續關注股市波動
台股連2日下挫，昨天跌幅達6.03%、今天續跌2.31%，表現居亞洲主要股市之末。金管會今天表示，高度關注近期股市波動，並已責成證交所及櫃買中心密切緊盯國際金融市場變化。
美國新規嚴控中國取得先進AI晶片，加上輝達（NVIDIA）公布財報前AI產業雜音不斷，美股重挫，台股今天劇烈震盪，大跌1253點後急拉1747點，翻紅後再回檔逾千點；尾盤台積電無力、金融翻黑，台股終場下跌947.97點，守住4萬點關卡。
金管會透過新聞稿表示，台股今天跌幅2.31%，成交量約新台幣9617.95億元；截至下午1時30分，南韓跌1.88%、新加坡跌1.20%、日本跌0.91%、香港跌0.62%、上海綜合跌0.16%。
根據金管會昨天公布數據，截至昨天下午1時30分，台股跌幅6.03%，南韓跌3.83%、日本跌2.11%、上海綜合跌0.76%、新加坡跌0.45%，香港漲0.85%；台股跌幅居主要亞股之冠。
台股基本面方面，金管會表示，截至今年10月底，台股集中市場本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司今年截至10月底累計營收約55.18兆元，較去年同期成長39.40%。
此外，金管會說，截至昨天，集中市場信用交易的整戶擔保維持率為165.98%，高於券商規定的130%最低追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率為1.76%。
因應台股大跌，金管會9日起已祭出5大措施，包含調降每日盤中借券賣出委託數量、調升融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍，並鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股、適時召開法說會對外說明公司營運現況。
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