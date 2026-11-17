臺灣證券交易所表示，本國上市公司及第一上市公司(不含金融控股公司13家及永冠-KY（1589）1家未申報)115年前三季財務報告計984家及91家，已於115年11月16日完成公告申報。經統計前開本國上市公司115年前三季營業收入45兆4,758億元，較114年同期成長12兆5,906億元，增幅38.29%；115年前三季稅前淨利6兆2,273億元，較114年同期成長2兆8,187億元，增幅82.69%。上市公司與去年同期比較營收與獲利均增長，反映出上市公司於國際動盪局勢中展現營運韌性與穩健的競爭力。

證交所表示，整體市場具獲利之上市公司達872家，約占81%，另較去年同期成長者計775家，約占72%，衰退者僅300家，顯示上市公司獲利持續穩定成長。其中，就獲利金額來看，成長產業如半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，收穫豐碩。電腦及周邊設備業則受惠全球雲端服務商持續擴大AI基礎建設，致獲利成長。而電子零組件業受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，帶動獲利成長。另本季獲利衰退產業僅運動休閒，受主要客戶需求轉弱，致獲利衰退。

至於獲利成長幅度較高產業如玻璃陶瓷，受惠AI伺服器及高效能運算之強勁需求，高階玻纖布需求出貨提升致獲利成長。油電燃氣業受中東戰事推升油價，煉油利差擴大，獲利上升。塑膠工業則受惠於AI產業擴張帶動電子材料需求急劇攀升，加上轉投資公司獲利成長，帶動獲利成長。其中玻璃陶瓷與塑膠工業去年同期皆為稅前淨損，本期由虧轉盈，顯示復甦動能已從電子業擴散至其他產業。

值得一提的是，在創新板公司的營運表現方面，經統計31家創新板上市公司115年前三季營業收入445.02億元，較114年同期增加182.76億元，成長69.69%；115年前三季稅前淨利亦較114年同期成長146.56%。顯示企業於創新板上市後，在資本市場的支持下，營運持續擴張、營收獲利穩健成長，充分彰顯創新板在扶植國家前瞻產業的重要功能與價值。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計EPS 10元以上之公司計有123家，5元以上未達10元的公司計138家，2元以上未達5元之公司計250家，顯示有許多基本面穩健之上市公司值得投資人多加關注。

證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，其中財務報告可至公開資訊觀測站「單一公司專區」之「財務報表專區」（含「XBRL資訊平台」）查看，或至「財務資訊/公司營運專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「主題專區」中之「財務及交易資訊重點專區」（https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t211sb01_q1），係將公開資訊觀測站所揭露資訊依9項營運風險指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司之財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。