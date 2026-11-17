台股今天收跌947點險守4萬點，三大法人同步賣超合計新台幣547.25億元，其中外資賣超380.94億元，主動ETF和元大台灣50成為外資調節標的，外資也減碼台積電、鴻海、聯發科等電子權值股。

根據統計，外資今年迄今累計賣超台股規模近3.1兆元，10月以來外資調節台積電累計達27.96萬張。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資調節超過萬張的股票包括主動統一升級50、元大台灣50、主動統一台股增長、主動中信台灣收益、台玻、主動復華未來50、台積電、中信台日韓PCB、中租-KY、台化、主動群益科技創新、富邦金等；外資今天減碼台積電約1.46萬張。

相較之下，外資今天買超逾萬張的股票僅中鼎、復華富時不動產、台新新光金、京元電、主動統一全球創新、凱基金等6檔。

展望台股後市，摩爾投顧分析師林漢偉指出，關注18日輝達公布財報及對AI產業景氣展望、18日台指期結算籌碼動向，以及本週AI新創公司Anthropic將掛牌上市後續進展，預期18日後台股短線轉折，美股動向是關鍵，牽動國安基金進場後，台股前波37837點是否確立為短線有效低點。

林漢偉表示，市場資金表態時間點最快為20日或之後，產業趨勢可更明確，靜待融資籌碼沉澱或明顯退場。

林漢偉分析，黃仁勳辭任輝達（NVIDIA）執行長一職後，產業雜音變數紛陳，市場也逐漸下修AI產業估值及2028年AI出貨和資本支出，後續觀察黃仁勳動向，攸關整體AI產業估值可否回穩。