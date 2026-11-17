台股今天下跌947.97點，終場收在40092.11點，險守4萬點大關。群益投顧總經理范振鴻指出「AI因為1場選舉變了」，尤其輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳下台衝擊相當大，群益兩階段下修台股明、後年展望。

群益金融集團今天舉行2027年投資展望說明會，范振鴻分析，11月美國期中選舉，民主黨大勝，從選舉結果可看出美國民眾強烈反對AI資料中心（AIDC）的風潮。

范振鴻指出，選舉期間，全美10個州同步舉行約40項與AIDC相關的地方公投與提案，選民以壓倒性票數支持限制、審查或禁止AIDC擴建。這一定會影響到接下來AIDC的建置，結果一出，群益已立刻下修台股企業2028年獲利展望。

范振鴻提到，美國期中選舉結果影響到的是2028年獲利展望，由於2027年的AIDC建置案都已大致底定，預估2027年基本面變化不會太大，最近許多公司陸續發布財報或舉辦法人說明會，都釋出正面看法；但這可能是落後指標，實際影響會在2027年下半年至2028年慢慢浮現。

此外，上週輝達前執行長黃仁勳宣布下台，范振鴻認為，這個衝擊相當大，包括輝達5300億美元的循環融資接下來怎麼進行，尤其這背後可能牽涉美國政治角力，後續影響難以預估。黃仁勳下台後，使得台股受影響的時間提早到2027年，第一波先殺估值，此為台股本週下跌的主因。

綜合上述原因，群益投顧預估，2027年台股指數區間介於35000點至50000點，接下來觀察重點包括AI發展、費城半導體指數表現、新台幣匯率及外資動向等，將與台股指數高度連動。

群益投顧指出，AI股正從全面上漲，轉為「獲利驗證、評價分化、產業輪動」；AI產業發展的算力需求持續成長，但提供算力的企業未必同步產生足夠自由現金流，2027年最大黑天鵝是去槓桿引發衰退。

群益投顧評估，在AI需求持續強勁，投資回收疑慮化解，以及美國CPI年增率如預期從2027年第2季開始大幅下滑等樂觀情境下，明年台股指數高點仍然有機會挑戰5萬點大關。