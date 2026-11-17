亞洲年度指標性新創展會2026 Meet Taipei創新創業嘉年華將於11月19日至11月21日在臺北花博爭艷館盛大展開，今年證交所將以「臺灣創新板（tib-創）」為主題，展示臺灣創新板（tib-創）作為創新企業進入資本市場首選板塊的制度優勢與專屬服務資源，彰顯臺灣資本市場打造亞洲那斯達克的決心。

證交所表示，臺灣創新板（tib-創）自2021年成立迄今，逐年優化相關制度，並擔綱推動國內外前瞻產業上市的核心角色。今年創新板再次吸納各界意見，完成新制度突破，包括開放創新板股票得為權證發行標的，明年1月起取消首次買入創新板需簽署風險預告書之規定，屆時創新板投資人基礎將與一般板一致，由目前已簽署風險預告書的300多萬人，放寬到1,400多萬台股開戶投資人，使創新板對國內外高成長企業及投資人更具吸引力。

今年創新板主題館中，除了創新板的精神象徵-獨角獸tibit將再次於Meet Taipei展會中與新創團隊及民眾相見歡，更首度設置「光之樹Coffee Bar」，以環形光圈圍繞tib-創 標誌，下方放置吧台座位，為新創團隊、投資人與觀展民眾提供交流休憩的空間。觀展者追蹤證交所社群並完成簡短問卷，即可領取tib-創 品牌客製飲品與點心；對進入資本市場有興趣的企業，證交所亦將於專館中提供上市規劃、資本市場路徑、國際接軌策略等諮詢服務。

此外，展區現場也設有Podcast錄製專區，將邀請多家創新板公司現身說法，分享企業掛牌後如何善用證交所及創新板專屬之多元服務，在資本市場穩健成長。訪談精華後續也將於《Meet創業小聚》Podcast上線播出。

誠摯邀請有興趣之民眾或新創團隊蒞臨2026 Meet Taipei「臺灣創新板（tib-創）— 證交所主題館」（CX-11），認識臺灣創新板新制度及新亮點，並與獨角獸tibit一同投資未來。

更多活動資訊請參考Meet Taipei官方網站：https://meettaipei.tw/。