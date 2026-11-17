台股17日波動劇烈，早盤急跌至39,786.45點，但隨即急拉翻紅上漲約400點，但不敵沉重賣壓，終場下跌947.97點，收在40,092.11點，跌幅2.3%，驚險守住四萬點大關，成交量9,617.95億元，三大法人賣超547.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超380.93億元，投信賣超9.35億元，自營商賣超（合計）156.96億元，其中自營商（自行買賣）買超63.87億元，自營商（避險）賣超220.84億元。

昨日費城半導體指數再崩5.28%，短短三個交易日再次跌破年線，那斯達克指數也同樣摜破年線，輝達（NVIDIA）下跌4.12%，收156.14美元，尚未跌破輝達前執行長黃仁勳宣布卸任後的低點148.8美元。輝達即將於台灣時間11月18日凌晨發布財報數字，但台股仍面臨沉重賣壓，投資人擔憂輝達未來產品計畫是否如期推進，與供應鏈的合作關係是否出現調整，以及美國監管是否加劇。

台積電（2330）今日續跌2%，收2,170元，AI權值股幾乎一片倒，僅聯發科（2454）、鴻海（2317）還收紅，聯發科上漲1.19%，收3,840元，鴻海上漲0.23%，收219元。但台達電（2308）、台光電（2383）、日月光（3711）投控都下跌逾5%，IC載板四雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189），PCB金像電（2368）跌停，散熱的健策（3653）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等跌停，銅箔基板的台燿（6274）、聯茂（6213）、騰輝電子-KY（6672）都跌停。

上市櫃共有73家跌停，較昨日168家跌停家數收斂，股王信驊（5274）收9,875元，下跌逾8%，失守萬元整數關卡，股后創意（3443）苦吞第二根跌停，健策也是第二根跌停。仍逆勢上漲的千金股僅有聯發科、力旺（3529）、群聯（8299）、昇達科（3491）、祥碩（5269）。

傳產部分，塑化股相對抗跌，台塑（1301）、台化（1326）收紅，台化上漲1%，收70.5元。