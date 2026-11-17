台股今日開盤之後一度大跌1254點破4萬點，除了國安基金進場點火力挽狂瀾上演40,000點保衛戰，投資人也展開自救尋找資金避風港，買盤不只大舉湧入台灣50，還包括台灣50正二，不僅雙雙榮登今日的ETF成交金額前兩大，台灣50正二在今日12點過後的成交張數已經超過50萬張，為全體的ETF第三大。

2026-11-17 12:38