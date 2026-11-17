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台股勉強守住4萬點！PCB族群再崩 載板三雄、金像電齊跌停
台股今（17）日收盤勉強守住4萬點關卡，印刷電路板（PCB）族群卻再遭重挫，載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）與PCB大廠金像電（2368）同步跌停，賣壓並延伸至銅箔基板（CCL）、玻纖布等上游材料股。
載板三雄全面收在跌停價，欣興收637元，下跌70元；南電收792元，下跌88元；景碩收542元，下跌60元。PCB指標股金像電同樣跌停，收835元，下跌92元；健鼎（3044）收438元，重挫8.8%；華通（2313）收184.5元，下跌4.4%。
CCL族群也難逃賣壓，聯茂（6213）跌停收432元，下跌48元；台光電（2383）收3,540元，下跌255元、跌幅6.7%，盤中最低下探3,420元。
上游材料股方面，富喬（1815）跌停收118元，下跌13元，成交量逾9萬張；台玻（1802）跌停收69元，下跌7.6元；德宏（5475）也收在跌停價166.5元，下跌18元。
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