台股今（17）日收盤下跌947.97點、跌幅2.31%，終場以40,092.11點作收，成交量9,618億元；台積電（2330）收盤價2,170元，下跌45元，跌幅2.03%。

台股多頭今日空歡喜一場，早盤開低至40,546點再拉高到41,533點，隨後有斷頭賣壓出籠，指數一度走跌，昨（16）日搶短者也趕忙下車，造成指數持續下挫至39,786.45點，多頭固守4萬點關卡而激發成交量增。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、昇達科（3491）、眾達-KY（4977）、中信金（2891）、國泰金（2882）、力旺（3529）、台化（1326）、台塑（1301）及中鼎（9933）；成交金額大且疲軟者則為：南亞（1303）、創意（3443）、欣興（3037）、台達電（2308）、國巨*（2327）、台光電（2383）、穩懋（3105）、南亞科（2408）及富喬（1815）。

第一金投顧表示，市場仍處於恐慌性賣壓及籌碼調整階段，4萬點附近具有政策支撐意義，短線不宜過度悲觀。隨著美國聯準會12月利率決策明朗，加上黃仁勳事件可望告一段落，年底仍將迎來跌深反彈行情，目前操作策略以控制持股槓桿、保留資金及分批逢低布局為主，抄底優先選擇大型權值股與國安基金歷史護盤核心標的。現階段不急於一次建立滿部位，等待外資賣壓收斂及指數止穩後逐步加碼，汰弱留強，掌握年底至明年初的波段反彈行情。

永豐投顧表示，德州新任州長1月暫停新審批資料中心，市場把監管疑慮當成 AI 鏈修正與是否拉貨延後的主因，若雲端大廠重申資本支出不變，或政策與市場妥協，市場可能轉向電力設備、液冷散熱與燃料電池等「資料中心配套」題材，如奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、高力（8996）等散熱族群。

外資10月賣超創下歷史單月新高，而在反彈過程卻未出現外資買超回補，而過去新波段的開始往往伴隨外資回補，因此需等外資轉買，加上台幣止貶回升能讓更多海外資金回流台灣，以增加市場資金推升台股。

雲端業者自研晶片2027至2028年維持高成長，客製化晶片由全包轉為分段委外，讓 IP/ASIC 族群成為近期強勢題材，加上推論需求增加與電力問題讓IP/ASIC相關重新回到舞台，輝達財報可能一併檢驗 AI 晶片需求的延續性，可以額外留意。