台股17日早盤一度摜破四萬點，下探39,786.45點，但隨即強彈翻紅，最高衝上41,533.84點，上下震盪達1,747.39點。盤中雖跌幅縮小至約下跌百點，但午盤賣壓湧現，一度大跌近1,000點，四萬點整數關卡岌岌可危。台積電（2330）最低來到2,170元，下跌近2%。

台股11月6日暴跌超過1,800點，盤中摜破年線大關，終場收在39,701.64點，下跌4.5%，而後強彈三天，並站上十日線，但未能克服月線反壓，在輝達前執行長黃仁勳下台、美國對AI晶片輸中，視為國安危機並出現黨內分歧的情況下，台股昨日重挫超過2,600點，今日雖試圖反攻，但仍失敗續跌，午盤下跌約900點，再度向年線靠攏。

今日AI相關科技權值一片倒，除了台積電、聯發科（2454）、鴻海（2317）稍微有撐外，其餘族群如ABF載板、散熱、銅箔基板等都大跌，高價股創意（3443）、健策（3653）更連續兩根跌停板，股王信驊（5274）跌破萬元大關。

隨台積電也不敵賣壓翻黑，指數跌勢加劇，僅聯發科還維持紅盤，上漲約2%，鴻海則在平盤附近震盪。

輝達即將舉行財報會議，預計在台灣時間11月18日凌晨發布財報數字，半導體界人士分析，需觀察各大科技巨頭的AI資本支出是否放緩，輝達「一年一代」的產品計畫是否如期推進，以及與供應鏈的合作關係是否出現調整。

另外黃仁勳在AI業界扮演獨特角色，協助創造新雲端業者，包括協助他們取得槓桿融資。隨著黃仁勳離任，外界也不確定財務長柯蕾絲是否能夠凝聚華爾街金融機構的支持，或是否有意願繼續用輝達資產負債表，協助客戶融資、進一步推動晶片銷售。