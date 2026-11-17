法人看好2027年航空產業營運，在國人出國旅遊需求持續、AI基礎建設帶動航空貨運需求，以及航空燃油均價可望較2026年小幅回落下，整體營運有望維持小幅成長，建議留意華航（2610）、長榮航（2618）。

客運方面，法人指出，受惠日本、韓國及新加坡等熱門航線需求帶動，預估2027年航空公司平均載客率可維持在80%至84%區間。不過，隨燃油附加費下降，預估平均票價可能下滑0至5%，加上華航及長榮航規劃調整日本、美國部分航點班次，預估總運能（ASK）成長1%至3%，整體客運營運可望維持高檔震盪。

貨運方面，隨全球雲端服務供應商（CSP）大廠資本支出增加，AI基礎建設需求持續旺盛，加上紡織品及高端農產品運輸需求暢旺，法人預估2027年國內航空公司貨運營收可望年增3%至5%。

2026年航空燃油價格受中東美伊衝突影響大幅上漲，1至11月平均價格達每桶149.1美元，較2025年平均每桶86.4美元上漲72.6%。展望2027年，隨中東戰事影響逐漸降低，預估航空燃油均價將小幅低於2026年，加上航空公司透過燃油附加費轉嫁部分成本，有助舒緩營運壓力。