美股四大指數昨（16）日全數收黑，且以費城半導體指數下跌5.2%最重，拖累台股今（17）日開低震盪，開盤最低下跌1,223點至39,786點，雖然一度在權值股點火下，急拉1,747點至41,533點，小漲493點，但隨後賣壓出籠，台股又被壓抑至平盤之下，且跌幅逐漸擴大，再度面臨4萬點保衛戰。台積電盤中最高上漲55元至2,270元，最低下跌45元至2,170元。

法人指出，受費半指數重挫衝擊，昨日台股賣壓再度出籠，指數跌破五日、十日均線，終場下跌2,635點，跌幅6.0%；櫃買指數同步走弱，跌破短期均線，收跌6.8%。盤面資金轉向防禦型族群，資安、金融及電信股表現相對抗跌。

美國AI指標股走勢疲弱，加上台股KD指標轉弱，外資、投信同步減碼台股，盤勢氣氛偏空，預期台股拉回整理格局仍將延續。操作策略上，指數修正格局未變，操作保守為先，逢低加碼AI資安、基本面穩健業績股；避開股價大幅轉弱、法人持續調節個股。做多可留意資安軟體、金融及傳產業績股。短線避開被動元件及光通訊股。