台股今日開盤之後一度大跌1254點破4萬點，除了國安基金進場點火力挽狂瀾上演40,000點保衛戰，投資人也展開自救尋找資金避風港，買盤不只大舉湧入台灣50，還包括台灣50正二，不僅雙雙榮登今日的ETF成交金額前兩大，台灣50正二在今日12點過後的成交張數已經超過50萬張，為全體的ETF第三大。

倘若以11月16號的跌幅來看，在所有的掛牌ETF裡面，台灣50 (0050) 和包括台灣50正二就因為買盤的湧入，使跌幅僅1%多，遠低於其他的ETF。尤其台灣50正二（00631L)為槓桿式的ETF，台股大跌之際更會吸引許多投資人買進來等反彈，這也使得00631 L的跌幅甚至還小於許多主動式的ETF。

0050和00631L的「越跌越買」性質，從這兩支ETF的史上前三大成交金額可看出。0050在今年的11月6日、7月17日、6月8日，成交量分別為858億、528億、522億，當日該ETF分別下跌4.79%、5.87%、3.07%，而在11月16日，當日下跌5.9%，又有351億成交量，排名史上第12名。

至於00631L的歷史前三大成交金額，分別出現在今年的11月6日、7月17日、6月24日，當日該檔ETF分別下跌9.96%、13.5%、5.27%，成交量則分別高達343億、297億、247億，11月16日當日該檔ETF下跌12.44%，成交量達200億，排名史上第8名。