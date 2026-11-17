巴克萊指出，散戶融資斷頭是台股周一大跌的主因，這波賣壓還可能會持續，進一步拖累大盤。即使大盤已接近重要支撐，目前進場搶反彈的風險和報酬仍不划算。

台股加權指數周一大跌6%，跌幅居亞股前列，周二早盤又一度下跌3%。輝達（NVIDIA）風波及Anthropic即將大舉上市帶來的資金壓力，引發全球晶片股賣壓，台股也受到衝擊。

巴克萊認為，融資斷頭是台股大跌主因，政府護盤和限空措施也難擋賣壓。

巴克萊亞洲股票衍生性商品銷售主管辛格（Kaanhari Singh）在報告中寫道：「本周全球科技業幾項重大事件，可能使AI行情出現截然不同的走勢。即使台股指數徘徊在重要支撐附近，我們仍認為，逆勢進場搶反彈的風險和報酬尚不具吸引力。」

她說，「我們會先觀察台積電（2330）的融資餘額和散戶布局，以及政府持續護盤的跡象是否更明確，再考慮改變看法。」

這也提醒投資人，台灣、南韓等科技股比重偏高的亞洲市場，散戶加槓桿的部位往往集中在AI股。南韓今年便曾因這類部位平倉，遭遇猛烈賣壓。台積電占台股加權指數權重逾四成，儘管近日回跌，台股今年仍上漲40%。

巴克萊指出，台灣整體融資餘額占總市值3.8%，乍看似乎不高，卻掩蓋個股層次的問題，風險集中在AI相關股票。南韓、日本和大陸等亞洲主要市場，今年散戶布局也有類似情況。

巴克萊發現，台股周一跌幅超過7%的股票，整體融資比率是當天表現較佳股票的4.6倍。

報告中說：「以目前行情來看，台股整體的投資吸引力不如其他市場。散戶賣壓仍可能拖累大盤，尤其是台積電等權值股。若科技股全面反彈，我們認為，對市場漲跌反應較大的其他股市指數，會比台股更值得布局。」