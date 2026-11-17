台股17日上演近1,750點劇烈震盪，早盤一度重挫1,253.63點，摜破40,000點大關，盤中又一度大漲493.76點，多空交戰激烈。不過，大盤急拉並未帶動高價股同步回穩，千金股家數進一步縮減至34檔，股王信驊（5274）更失守萬元大關、一度觸及跌停，股后創意（3443）鎖在跌停價6,975元，AI高價股成為盤面賣壓最集中的區塊。

國際市場方面，科技股與晶片股前一交易日全面走弱，輝達（NVIDIA）領導層人事爭議，加上美國商務部進一步收緊AI算力出口規範，增添AI產業政策與經營變數。輝達股價下跌4.12%，台積電（2330）ADR重挫6.34%，光通訊、記憶體及半導體設備等AI供應鏈指標股也普遍收黑，市場對AI產業前景的疑慮升高。

儘管黃仁勳獲得科技圈力挺，包括特斯拉執行長馬斯克等科技業高層、部分知名股東，以及超過180,200名連署者發起請願，支持他重返輝達；連署者中更包括逾8,800名自稱輝達員工及94,000名股東。

台北101也點燈打出「Taiwan Loves Jensen」標語聲援，美國總統川普則表態不介意黃仁勳復職。不過，路透報導指出，部分大型機構投資人對此仍抱持審慎態度，認為在相關調查尚未結束前，貿然讓黃仁勳復職恐增加法律風險與不確定性。科技圈支持聲浪與機構投資人的風險考量形成落差，也讓輝達領導層交接問題增添變數。

受美股與高層人事動盪波及，台股權值龍頭台積電（2330）17日開低20元、報2,195元，盤中雖一度翻紅衝上2,270元，但仍不敵賣壓再度翻黑，最低探至2,180元，加劇大盤震盪。在34檔千金股中，僅聯發科（2454）、藥華藥（6446）、力旺（3529）及祥碩（5269）逆勢走揚，其中藥華藥一度上漲2.3%至1,325元，祥碩漲幅逾4%，聯發科則漲約1.5%。

AI伺服器供應鏈則成為賣壓重災區。創意、健策（3653）、精測（6510）、奇鋐（3017）、漢測、聯亞（3081）及高力（8996）盤中持續鎖在跌停，信驊、川湖（2059）、台光電（2383）、穎崴（6515）及致茂（2360）早盤也一度亮燈跌停，電源供應指標台達電（2308）同樣面臨明顯賣壓。

從散熱、電源供應到高速傳輸及光通訊，AI供應鏈多個環節同步走弱，市場開始重新檢視AI產業的獲利成長預期與股價評價。在美國算力出口政策變化、輝達領導層不確定性，以及美股科技股估值修正等因素交互影響下，原本享有高成長溢價的AI高價股，正面臨更嚴格的市場檢驗。

後續千金股能否止跌回穩，除了觀察台積電等大型權值股能否重新凝聚支撐力道，也須留意美國AI算力出口新制對晶片及相關供應鏈訂單的實際影響，以及雲端服務業者是否調整AI資本支出與伺服器部署計畫。