隨人工智慧（AI）前景不確定性升高，驅使資金轉進非科技類股，法人認為，2027年獲利成長能見度、且評價處於歷史區間低檔的巨大（9921）、美利達（9914）、晶碩（6491）、視陽（6782）等，表現可望優於大盤，同時看好儒鴻（1476）、聚陽（1477）風險報酬比逐漸轉佳。

大型本國投顧分析，美利達受惠新車款備貨訂單開始出貨，2026年第4季營收可望重回成長軌道，加上全球自行車庫存去化近尾聲，明年新車上市將帶動營收回升，利潤率及獲利復甦亦有利於評價上揚。

巨大隨新車款開始出貨，營收將加速成長，且全球自行車庫存去化近尾聲，明年新車上市將帶動營收回升，法人認為，目前評價處歷史交易區間低檔水準，利潤率及獲利復甦將帶動評價回升。

隱形眼鏡族群方面，晶碩拜隱形眼鏡產業委外代工的結構性趨勢及高階鏡片產品滲透率提升，在中國大陸產能提升及越南新廠投產下，法人看好，將進入多年獲利上升循環，預期2026至2028獲利年複合成長率加速至14%。

法人表示，亞洲市場往矽水膠鏡片結構性升級趨勢，視陽將是主要受惠者，且加速擴產將支撐營收穩健成長，產品組合優化與規模經濟效益可望帶動毛利率延續年增趨勢。