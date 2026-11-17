台股今（17）日以40,546.64點開出，盤中一度下探39,786.45點，隨後跌勢收斂，重新站回4萬點關卡，截至上午11時於4萬點附近震盪。不過，指數仍低於前一交易日收盤價，市場賣壓尚未完全消退。

法人指出，國安基金已啟動第10次護盤，4萬點整數關卡具有市場心理意義，政策買盤有助穩定市場信心，但短線仍須留意外資賣壓及籌碼調整情況。

在操作策略上，法人建議，現階段應以控制持股槓桿、保留資金及分批逢低布局為主，不宜急於一次建立滿部位。選股可優先觀察大型權值股，以及國安基金過去歷次護盤曾買進的核心標的。

法人指出，過去四次國安基金均曾買進的六檔核心標的，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）、富邦金（2881）及台塑（1301），具備市值規模及流動性優勢，可列為本波反彈觀察對象。此外，聯發科（2454）、南亞（1303）、欣興（3037）及奇鋐（3017）等具產業地位的個股，也值得留意。

產業布局方面，法人建議，仍可聚焦半導體、ASIC、高階散熱、電源供應器、ABF載板、CCL、PCB、記憶體、CPO及先進封裝等領域，優先挑選2027年訂單能見度高、獲利持續成長，且股價已充分修正的公司。

展望後市，隨著輝達財報及經營團隊變動相關不確定性逐步明朗，加上12月聯準會（Fed）利率決策將至，市場仍關注國際科技股走勢及資金動向，法人認為，年底仍有機會出現跌深反彈行情。不過，現階段不宜貿然擴大持股，應持續觀察外資賣壓是否收斂，以及大盤指數能否止穩，再逐步加碼並汰弱留強，掌握年底至明年初可能出現的波段反彈機會。