一個二十四小時不休市、可以隨時自由交易的股票市場，會把我們帶向什麼樣的世界？ 這並非幻想，而是越來越近的現實。 美國那斯達克交易所即將在十二月六日推出新制，拉長週間每日的可交易時段，讓每天可交易時數來到二十三小時。

2026-11-17 06:39