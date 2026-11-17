台股搭上雲霄飛車！暴跌1,253點後急拉近500點 多空激戰再翻黑
輝達財報公布前夕，AI概念股賣壓全面擴大，台積電（2330）ADR暴跌6.34%。儘管台指期夜盤逆勢收高，金管會、證交所也同步信心喊話，強調將密切關注市場變化，必要時採取穩定措施，仍難抵銷賣壓。
台股17日開盤下跌493.44點，以40,546.64點開出，隨後台積電領軍五大權值股全面開低，台光電（2383）、南亞（1303）、創意（3443）、欣興（3037）等電子指標股同步走弱，金控族群也普遍承壓，大盤跌點迅速擴大至1253.63點，指數摜破4萬點大關，下探39,786.45點。盤面跌停家數超過30檔，漲停僅浩鼎（4174）1檔，主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及元大台灣50反1（00632R）交投熱絡。
所幸，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台積電隨後接力翻紅，台達電（2308）及日月光（3711）投控跌幅同步收斂，搭配世芯-KY（3661）、台塑化（6505）、華碩（2357）等個股逆勢走強，帶動大盤跌勢迅速收斂，跌點在短短13分鐘內逆勢翻紅，一度漲近500點，重返四萬點關卡之上，盤勢上演急跌後的強力反撲，但25分鐘後空壓再度增強，指數又見翻黑，多空持續拉扯。
美股昨夜科技、晶片股遭血洗，輝達財報前夕再傳董事會無意讓黃仁勳回鍋，加上美國收緊AI算力出口規範，AI供應鏈賣壓全面擴散，費半重挫5.28%，台積電ADR大跌6.34%，記憶體、光通訊及半導體設備股同步走弱。不過，台指期夜盤逆勢上漲154點，收40,935點，漲幅0.38%。
盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低20元、報2,195元，聯發科開3,705元、台達電開1,035元、鴻海開217元、日月光投控開506元。
類股方面，其他電子、半導體、水泥等漲幅居前，玻陶、電子零組件、塑膠、光電等相對疲弱。
回顧台股16日表現，集中市場指數下跌2635.04點、收在當日最低點41040.08點，成交值收斂至8,450.56億元。三大法人合計賣超1143.94億元，其中外資賣超701.89億元，投信賣超183.02億元，自營商賣超（合計）259.03億元。
法人指出，台股量縮失守5日線，KD、RSI向下，技術面偏弱。本週輝達財報及AI產業消息仍牽動市場信心，加上外資期貨空單逾9萬口，預期指數將在年線與季線間震盪。建議避免追高，待情緒性拉回時分批布局科技龍頭，並搭配防禦型及高股息股。
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