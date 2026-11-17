受到國際科技產業消息及市場風險情緒升溫影響，亞股周一（16日）全面走弱。其中，台股終場下跌2,635點、跌幅6.03%，收在41,040點；日經225指數跌逾2%，韓國Kospi指數跌幅達3.6%。市場賣壓集中於AI供應鏈相關個股，帶動電子權值股同步回檔。

國泰投信表示，近期市場焦點主要圍繞AI產業相關消息，包括輝達管理階層異動，以及新一代AI運算平台Vera Rubin量產與供貨進度等議題，導致投資人重新評估未來AI產業成長速度及相關供應鏈獲利展望。在風險趨避情緒升溫下，市場賣壓集中於AI供應鏈相關族群，包含伺服器、散熱、載板、電源管理及高速傳輸等產業鏈均面臨較大修正壓力。

從全球市場表現來看，科技股仍是本波修正的重心。國泰投信認為，此次市場波動主要反映投資人對未來成長預期的重新檢視，而非產業基本面出現立即且明顯的改變。尤其市場關注的Vera Rubin平台供貨時程調整，主要與HBM4高頻寬記憶體良率及供應狀況有關，相關訊息其實早在10月初已傳出，與近日黃仁勳請辭無關。

國泰投信指出，若回歸產業基本面觀察，目前全球大型雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的投入方向並未改變，生成式AI、企業數位轉型及雲端運算需求仍持續推進。台灣仍是AI供應鏈重要基地，但部分美國CSP業者未來可能增加AMD或博通等替代方案的採用比重，整體AI運算需求仍處於成長階段，相關供應鏈長期投資計畫目前尚未出現大幅調整跡象。

台灣在全球AI供應鏈中仍具關鍵地位，從先進製程、先進封裝、高速傳輸、散熱模組到伺服器組裝等領域，皆掌握重要技術與產能優勢。國泰投信認為，短期市場震盪雖可能影響相關族群評價，但台灣企業在全球AI生態系中的競爭優勢並未因此改變。

展望後市，市場將持續關注AI產品更新周期、大型雲端服務供應商資本支出規劃，以及新一代平台實際出貨與接單進度。若未來資料中心建置時程出現遞延，可能影響部分企業獲利成長速度，但目前仍需進一步觀察後續需求變化及市場調整情形。