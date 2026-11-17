近期AI科技負面話題不斷，加上Microsoft 365服務異常引發全球大當機，不少投資人心痛荷包大縮水。摩根投信指出，隨著市場重新檢視AI龐大資本支出的投資回報，造成近期股市波動加劇，若想讓投資不要跟著當機，就應該適時轉移投資目光，把焦點放到其他有利市場。

統計全球金融市場自10月6日急速修正以來，台股急跌12.34%，日本TOPIX指數跌幅僅5.78%，不到台股一半；歐洲STOXX 600指數更逆勢上漲4.49%，並於11月12日再創歷史新高。當AI行情面臨考驗，台股16日收盤再大跌6%，反觀日本與歐洲股市展現相對韌性，也再次凸顯全球分散配置的重要性。

摩根日本鑫收益主動式ETF（00421A）及摩根歐洲鑫收益主動式ETF（00422A）經理人吳昱聰表示，這波市場震央發生在AI及高估值科技股。隨著市場重新評估龐大AI資本支出能否轉化為實質獲利，科技股占比較高的市場首當其衝。觀察10/6以來，美國那斯達克100指數下跌10.47%，標普500指數則下跌3.20%，反映科技股集中度對市場的影響。相較之下，歐洲股市涵蓋金融、能源、工業及醫療等價值型產業，日本產業結構也相對分散，在市場重新關注價值型股票之際，展現不同於科技股的投資機會。

其中，歐洲股市近期表現尤其亮眼。摩根00421A及00422A產品經理黃百嵩補充，STOXX 600指數於11月12日突破8月高點，再創歷史新高，今年以來指數漲幅超過12.2%，若計入股息，總報酬更達15.5%。支撐歐股表現的關鍵，除了產業結構相對多元，還包括企業獲利改善與能源價格回落。

根據德意志銀行分析研究團隊預測，歐洲企業利潤增速可達25%，較市場預期高出5個百分點，歐洲企業的強勁表現，有機會成為股市短期的支撐力；近期油價與天然氣價格回落，也有助緩解企業成本壓力，改善市場投資氣氛。此外，歐洲國防、基礎建設及AI相關投資持續推進，亦為中長期成長增添動能。