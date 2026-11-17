美國AI股挫跌，費半指數跌逾5%，台積電ADR跌逾6%，台指期夜盤逆勢勁揚收40935點上漲154點，台積電期貨夜盤收2211點上漲2點。期貨法人分析，黃仁勳去職後市場重估輝達（NVIDIA）和AI指標股評價，台廠供應鏈承壓，台股今天力守4萬點大關。

展望台股後市，法人指出，留意18日輝達公布財報及對AI產業景氣展望、18日台指期結算籌碼動向、以及本週AI新創公司Anthropic將掛牌上市後續進展，本週美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）也將公布會議紀要，觀察12月利率動向。

輝達公布財報前夕，美股4大指數挫跌，道瓊工業指數下挫739.38點或1.41%，收51608.17點，標準普爾500指數下跌145.08點或1.92%，收7416.59點。

那斯達克指數下挫626.51點或2.49%，收24509.76點。費城半導體指數挫跌535.67點或5.28%，收9610.65點。

AI晶片股跌勢明顯，輝達跌4.12%收156.14美元，台積電美國存託憑證（ADR）挫跌6.34%收373.45美元，超微（AMD）跌5.58%、博通（Broadcom）下跌3.92%、英特爾（Intel）大跌7.02%，SK海力士美國存託股份（ADS）重挫7.29%，美光（Micron）跌7.62%，安謀（Arm）重挫8.12%。

台股加權指數16日收在最低點重挫2635.04點，是史上收盤第2大跌點，跌幅6.03%，終場收41040.08點，台積電重挫135元，是史上第2大跌點，收2215元。

三大法人16日同步賣超合計1140.55億元，其中外資及陸資賣超701.89億元。根據統計，今年初至11月16日止，外資累計賣超台股金額超過3兆元，達3.06兆元。

在台指期淨部位，三大法人16日淨空單減少496口至3222口，其中外資淨空單減少4083口至9萬6787口。

輝達創辦人黃仁勳爆出婚外情並引發美國國安疑慮，辭去執行長職務後，近期多位矽谷知名人士連署支持他回歸。美國總統川普表示，他不介意黃仁勳回鍋。

中央銀行總裁楊金龍16日表示，黃仁勳事件是「短期亂流」，台灣在AI領域角色毋庸置疑。

金管會16日指出，關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化。證交所表示，若市場出現非理性連續下跌或異常波動情形，將配合主管機關政策，視市場狀況採取必要穩定措施，維護市場交易秩序及投資人權益。