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「後黃仁勳時代焦慮」擴大 AI股遭無差別血洗

經濟日報／ 記者蘇嘉維王奐敏／台北報導

全球AI市場「後黃仁勳時代焦慮」擴大，台股昨（16）日遭無差別血洗，賣壓從輝達供應鏈蔓延至超微、Google及亞馬遜等陣營，十大AI族群全面重挫，千金股同步倒地。

其中，加權指數下跌6%、上櫃指數跌6.8%，上市櫃合計168檔跌停，市場對AI產業前景的疑慮，加上籌碼去槓桿，形成雙重壓力。

台積電（2330）昨下跌5.7%，收2,215元，摜破月線；鴻海（2317）重挫9.3%，收218.5元，跌破年線；聯發科（2454）跌7.8%，收3,795元。晶圓代工、IC設計、封測、PCB、記憶體、光通訊、代工組裝、電源、散熱及被動元件等十大AI族群全倒，原被視為可能因輝達事件受惠的Google TPU概念股聯發科、創意（3443），以及亞馬遜ASIC協力廠世芯-KY（3661），也難逃賣壓。

法人指出，黃仁勳不僅是輝達技術革新的靈魂人物，更帶領整體AI供應鏈加速升級，從CoWoS先進封裝擴產，到光通訊世代更新提速，都為台廠創造成長商機。如今黃仁勳下台，市場擔心的已不只是輝達競爭力，而是整體AI產業能否維持快速推進。

高價股仰賴高成長支撐評價，成為這波信心動搖的重災區。昨日19檔千金股跌停，股王信驊（5274）、股后創意雙雙躺平；金像電（2368）、聯友金屬-創（7610）跌出千元，使千金股減至37檔，較收盤最多的56檔減少19檔。信驊收10,800元，今日將面臨萬元保衛戰。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，千金股多為股本較小的上櫃公司，漲時強於指數，恐慌下跌時也更劇烈，加上籌碼去槓桿，股價更易鬆動。後續反彈可能由權值股先行，待大盤越過上周高點，或站回月、季線，千金股才有機會回升。

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