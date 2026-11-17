台股重挫2,635點 金管會、證交所：必要時出手救市

台股昨（16）日重挫2,635點、為史上第二大收盤跌點，跌幅6.03%，重於日韓等主要亞股。金管會、臺灣證券交易所同步信心喊話，將緊盯市場變化、必要時出手救市。

金管會表示，將密切關注國際金融市場變化，並持續觀察信用交易風險。證交所強調，若市場出現非理性連續下跌，證交所將配合主管機關採取必要穩定措施。

市場人士推估，依照金管會救市劇本，未來可能推出的措施包括禁止平盤下放空（有條件禁盤下空、全面禁盤下空）、限制現股當沖，如限檔數、暫停先賣後買，或是全面禁止放空等措施。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職，引發市場對AI前景的疑慮，美股費半指數上周五重挫3.4%，拖累台股AI供應鏈全面下殺。金管會指出，截至16日下午1時30分，台股跌幅6.03%，高於南韓3.83%、日本2.11%、上海綜合0.76%，為主要亞股中跌幅最重。

市場風險指標方面，截至11月13日，集中市場信用交易整戶擔保維持率為177.48%，仍高於券商130%的追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率則為1.62%。

至於基本面，金管會指出，10月底台股本益比24.92倍、現金殖利率1.63%；上市櫃公司前十月累計營收55.18兆元，年增39.4%，基本面仍有支撐。證交所也指出，台灣基本面表現更充分印證AI帶動的產業優勢。財政部統計顯示，今年10月我國出口達967.6億美元，創歷年單月新高、年增58.9%，寫下連續36個月正成長。

金管會已自9日起祭出五大穩市措施，包括調降借券賣出委託上限至3%、提高融券保證金至130%、放寬抵繳擔保品範圍，以及鼓勵企業實施庫藏股、召開法說會，持續因應市場波動。

證交所喊話，國際研調機構仍看好AI中長期發展，且台灣出口與企業營收動能強勁，若市場出現非理性連續下跌，證交所將配合主管機關採取必要穩定措施。

面對近期市場波動，證交所強調將強化市場監控與風險管理，督促上市公司即時揭露資訊並多舉辦法說會，同時鼓勵企業衡酌財務狀況適時買回庫藏股。若市場出現非理性連續下跌，證交所將配合主管機關採取必要穩定措施，呼籲投資人審慎評估風險、留意槓桿交易，回歸企業基本面理性判斷，共同維護市場穩健發展。

國際主要研究機構持續看好AI長期需求，Gartner預測2027年全球AI基礎建設支出將達2.39兆美元、年增53%。