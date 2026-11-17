外資大逃殺！央行「實彈」穩匯 市場解讀釋出明確防守訊號

台北股匯昨（16）日雙跌，中央銀行總裁楊金龍被立委問及穩匯措施時強調，央行穩定匯市不是只靠口頭喊話，而是必要時會採取「實彈」進場調節，市場解讀央行已釋出明確防守訊號。

台股昨收41,040點，市場資金避險情緒升高，不過，新台幣匯市並未出現失序性波動。

新台幣昨天以32.87元、貶值3.2分開出後，隨著外資賣超台股及資金匯出需求增加，盤中一路走弱，最低來到32.969元，貶值1.31角。不過終場收斂跌勢，收在32.886元，貶值4.8分，成交量23.32億美元。相較台股單日暴跌逾2,600點，匯市並未出現更大幅度的恐慌性貶值，顯示央行穩定市場的態度，已成為近期匯市重要觀察指標。

立法院昨日審議中央銀行股息紅利繳庫預算，楊金龍出席並備質詢。他表示，外資近期獲利了結及股利匯出，是新台幣面臨賣壓的重要來源，尤其當資金短時間內出現大額、集中進出時，央行就會實際進場調節，而不是只透過口頭方式向市場喊話。他強調，央行有必要維持匯率穩定，避免短期資金大量移動造成市場過度波動。

對於外界關注新台幣今年貶值情況，楊金龍也提出不同統計基準的比較。他指出，若以今年年初至今的起訖點計算，新台幣對美元貶值逾4%；但如果採用今年每日匯率與去年每日匯率比較， 平均貶幅則約2.3%。由於起算時間及比較基準不同，得出的貶值幅度自然有所差異，不能單純以單一數字判斷新台幣的相對弱勢程度。

此外，若將觀察時間拉長至2020年以來，新台幣對美元累計貶幅約13%，但同期日圓及韓元貶值幅度更大。新台幣匯率走勢除了受到國內經濟及資金流動影響，也與美元強弱、國際貨幣政策及區域貨幣競貶等因素有關。

至於央行過去提出的「柳樹理論」，楊金龍也進一步說明，這並不代表央行放任匯率自由擺盪，更不是任由新台幣持續貶值，而是在可控範圍內容許匯率保有適度彈性，讓市場供需發揮部分作用，但當匯率出現短期、大額及集中的資金移動，造成市場劇烈波動時，央行就會進場調節。