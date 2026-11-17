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恐慌賣壓出籠！台股遭血洗 跌點史上第二大 專家：止跌盯四訊號

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
輝達創辦人黃仁勳下台引發市場「後黃仁勳時代焦慮」擴大。聯合報系資料照
輝達創辦人黃仁勳下台引發市場「後黃仁勳時代焦慮」擴大。聯合報系資料照

輝達創辦人黃仁勳下台引發市場「後黃仁勳時代焦慮」擴大，台股昨（16）日恐慌性賣壓出籠，終場暴跌2,635點，為史上第二大跌點，收在最低點41,040點。法人指出，後市止跌要看四訊號，包括前低不能跌破、權值股優先止跌、外資期現貨轉多、融資餘額有效去化。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭及台新投顧策略長黃文清觀點，止跌訊號之一是「前低不能跌破」，6日盤中低點37,837點必須有守，且之後加權指數技術線型出現中長紅K或下影線，代表下方有支撐。

訊號二是「權值股優先止跌」，昨日台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等權值股均出現較重跌幅，若能率先止跌，較有利大盤止跌。訊號三為「外資期現貨轉多」，包括外資現貨必須出現連續買超，以及台指期結算後外資期貨淨空單要明顯減少。

第四個訊號是「融資餘額有效去化」，6日為加權指數前波低點，當天集中市場融資餘額一口氣減少423億元，上周反彈3,973點，融資餘額未再續減，但也僅增加25.4億元。融資餘額若再減少200億元，有助確認落底。

台股昨下跌2,635點或6%，一口氣摜破43K、42K，收41,040點，跌破5日線、十日線，跌點僅次7月17日的2,953點，成交量縮至9,031億元。

三大法人昨全面轉賣，外資賣超701.8億元，但期貨淨空單減4,083口、降為96,787口。投信終止連24買，賣超183億元，自營商賣超259億元，三大法人賣超1,143.9億元。八大公股行庫買超271.5億元，賣轉買。融資餘額減少121億元至5,244.9億元。

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