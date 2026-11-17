外資走人 台韓股失血

輝達高層大地震，AI前景疑慮再起，外資在新興亞股中持續大幅賣超台、韓股，僅買超印度及印尼。台股上周遭外資賣超28.8億美元最多，其次是南韓的2.3億美元；印度則獲買超32.5億美元最多。

新興亞股上周漲多跌少，以台股逆勢狂漲10%最強，其次是印尼漲5.8%、韓股漲4.5%。本周聚焦輝達財報及Anthropic上市。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，累計買超金額下滑到4.4億美元，賣超則以對南韓賣超1,494億美元最多，其次是台股的872億美元、印度的219億美元；主要新興亞股以台股漲41.7%最多，其次是韓股的21%，再來是泰國漲19%，但印尼跌38.4%最弱。

台股上周反彈近4,000點後，昨（16）日吐回2,635點，為史上第二大單日收盤跌點，收41,040點。主動玉山關鍵科技（00413A）經理人郭明玉分析，指數位階在半年線45,300點之下，但AI基本面並非惡化，因此建議持續分批布局、汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正的優質企業。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，目前台股本益比約19.75倍，接近歷史平均18.7倍；股價淨值比約3.4倍，則位於10年平均之上兩個標準差。

AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等長期趨勢並未改變，後續行情關鍵將由評價擴張轉向企業獲利能否跟上，選股的重要性也將進一步提升。

印度上周獲外資買超32.5億美元，11月以來買超累計到84.7億美元，為新興亞股第一。

群益印度中小基金經理人向思穎分析，外資連四周買超印度，推升印度股市第4季來上漲12.57%，為唯一上漲的新興亞股，且漲幅居於全球主要股市之冠。在外資持續回流下，印度後市可期，尤其是銀行、醫療保健、原物料族群。