大摩調降雲端半導體與傳統記憶體評等：在資本支出明顯減速之前先減碼

摩根士丹利證券（大摩）上周調降雲端晶片與傳統記憶體評等後，引發投資人質疑。大摩回應強調，儘管目前市場需求仍然強勁，但在雲端資本支出明顯減速之前，就應該提前降低相關持股。

在相關台股中，大摩對南亞科（2408）重申「優於大盤」評等，看好南亞科製程技術較佳，且DDR5已貢獻約 10%的營收；對信驊（5274）從「優於大盤」降評到「中立」，主要是基於信驊營收高度集中於伺服器部署和雲端投資周期，對部署時程的變化極敏感，因此更有理由提前減碼。

另外，華邦電（2344）、力積電（6770）及旺宏（2337）的股價淨值比都遭大摩大砍一半以上，目標價降幅也超過五成，評等都從「優於大盤」下調至「中立」。群聯（8299）評等從「中立」下調至「劣於大盤」，目標價調降近五成。

大摩對大中華區半導體產業仍維持「有吸引力」的評等。不過，大摩強調，在投資人重新評估成長的續航力時，即使獲利仍在成長，本益比及股價淨值比也可能先下修。

大摩解說，大摩最新供需模型顯示，市場供需關係到2028 年將逐步正常化，因此在獲利能力觸頂開始下滑之前，市場應給予較低的股價淨值比。

至於何時觸頂下滑，大摩認為，潛在的催化因素包括訂單動能轉弱及價格漲幅放緩。這些變化的發生時點仍不確定，但如果等到完全明朗才採取行動，可能將錯失評價修正所帶來的投資機會。

不過，大摩也坦承，如果產能部署速度快於預期、獲利預估再度上修，或資本支出加速成長的趨勢持續至2027年第1季之後，則可能挑戰大摩目前偏謹慎的觀點。