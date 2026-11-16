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第一金證券零股智慧單 助小資族精準投資

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

第一金證券積極推動普惠金融，為解決小資族的痛點，同時藉由盤中零股與定期定額提升小額投資人參與及滿足數位理財需求，近期推出「零股智慧單」服務，助力小資族輕鬆落實停損、停利機制，免去無法盯盤與克服人性的困擾，零股智慧單功能一推出大受客戶好評。

台灣證券交易所宣布自12月7日起實施盤中零股新制，零股委託開始時間提前至上午8時30分，開盤時間由現行上午9時10分提前至上午9時，與整股同步開盤；同時，預計明年中進一步將零股撮合間隔時間從5秒縮短至1秒，以提升交易便利性及市場效率，可望促進零股交易更活絡。

第一金證券表示，過去智慧單功能多僅限於整股交易，但隨著許多熱門標的股價不斷創高，股價動則千元、甚至萬元。整股價格高不可攀，許多投資人改攻零股市場。零股交易熱潮不減，但對於許多上班族、年輕族群因無法即時盯盤而錯失理想進場點。

第一金證券本次優化的「智慧單」功能新增可設定零股交易功能有「快速單」、「複式單」、「長效單」、「庫存停利損」。投資人可透過第一金證券各電子平台點選「智慧單」功能，即可進行整股或盤中零股智慧單設定。

首次使用僅需線上簽署同意書，並設定電子信箱，即可開通。系統成功觸發設定的智慧單條件時，將第一時間發送e-mail貼心通知，以便投資人掌握最新帳務動態。最長監控區間達30天，不需天天手動重複下單，讓長線布局更省心，徹底解決投資痛點。

為了回饋廣大投資人，第一金證券同步加碼祭出台股零股手續費超優惠活動，凡第一金證券客戶使用電子單進行台股零股（含盤中、盤後）交易，即可享有手續費優惠。詳見第一金證券官網零股手續費優惠專頁https://firstsec.tw/9t5cfj，零股智慧單功能請至第一金證券智慧單功能介紹查詢https://firstsec.tw/9t5ch5

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