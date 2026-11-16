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台股暴跌 這些外資攜手投信逆勢敲進股可留意

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台股16日因三大法人同步調節，跌破5、10日線等關卡，但統計萬海（2615）、昇達科（3491）等多檔逆勢獲外資投信買盤同步力挺，股價表現優於大盤，專家預期打第二隻腳機會大，建議短多操作淺嚐即止，切忌過於躁進。

人工智慧（AI）產業近期雜音不斷，除輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職效應延燒外，市場傳出Vera Rubin平台受HBM4記憶體供應瓶頸影響、放量時程恐遞延，並引發AI供應鏈恐慌性賣壓快速擴散，盤面氛圍轉趨保守。

三大法人16日同步賣超1,140.5億元，其中，外資回補一日後，再度大舉調節701.8億元，投信則終止連24買，反手大賣179.6億元，自營商則賣超259.0億元。

台新投顧策略長黃文清表示，法人短線因應贖回壓力或基於財報、評價等調整持股部位，但仍有個股逆勢獲得資金挹注，若具有延續力道，將在籌碼良性換手及有效沉澱後，利於多頭重啟漲勢，建議可優先關注。

篩選16日外資攜手投信同步買超，且股價表現優於大盤個股，包括華航（2610）、萬海、華固（2548）、精誠（6214）、昇達科、中磊（5388）、長榮（2603）、美律（2439）、儒鴻（1476）、原相（3227）、遠雄（5522）、是方（6561）、洋華（3622）、LINEPAY等，主要分布於貨櫃航運、營建及低基期網通股。

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