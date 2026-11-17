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就市論勢／半導體設備、封測 聚光
盤勢分析
輝達預計美國時間17日盤後公告財報並舉行法說，受上周前執行黃仁勳辭去所有輝達職務影響，恐引發AI產業運作模式大幅改變，不過分析師仍預估，輝達最新財報有望釋出上季及本季營收亮麗表現，加上輝達為美國期中選舉後第一家舉行法說之大型AI供應鏈廠商，公司高層發表未來展望，將影響全球科技股前景。
台股方面，第4季為AI零組件出貨旺季，多數個股2027年仍有望獲利翻倍成長，考量加權指數接近年線，許多個股投資價值浮現，國安基金進場加強信心，台股融資瘦身有成，技術面、信心面、籌碼面均有利大盤加速趕底，持續看好第4季與2027年財測持續上修股布局，拉回至長期均線支撐，宜逢低分批加碼。
投資建議
根據供應鏈訪查，超微2027年CoWoS需求將成長三至四倍，其中與Mi 500系列搭配的CPO產品亦有望於2027年第3季末量產，將使供應鏈顯著受惠；OSAT先進封裝產能有望擴增三倍，推升設備供應鏈需求；而Mi系列產品多使用MEMS探針卡，相關業者有望受惠；PCB業者將於第3季開始受惠漲價，建議投資人關注第4季與2027年財測有望持續上修的AI相關族群，包括半導體設備、封測業者、PCB、光通訊等。
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