12檔「資安」低評價傳產股吸睛 寶成、中華資安等逆勢收紅

台股昨（16）日受停利賣壓出籠衝擊，失守多條均線，盤面氛圍轉趨悲觀，部分資金轉向寶成（9904）、中華資安等避險，帶動相關個股逆勢收紅，法人預期，大盤仍待時間整理，操作建議保持資金彈性，反彈汰弱留強。

雖然美國10月生產者物價指數（PPI）月增幅低於預期，緩解市場對美聯準會（Fed）12月大幅升息疑慮，但輝達（NVIDIA）風波持續拖累半導體股走勢，美股四大指數漲少跌多，台股昨日隨人工智慧（AI）股轉弱，盤面瀰漫恐慌氛圍。

市場風險偏好明顯降溫，資金積極尋找避險標的進駐，以法人近十日買超200張強勢股來看，資通、順藥、華經、東捷資訊、仁大資訊、意藍、中華資安、寶成、來億-KY、萬海、巨大、統一等，單日漲幅0.2%至10%不等，主要分布於低評價傳產股及資安族群。

全球近來駭客攻擊事件頻傳，資安署示警，自10月初以來，國內已有十多家企業受害，資安重要性備受關注，加上籌碼輕、易於拉抬，成為短多避風港。資通昨日股價攻頂收78.2元，連六日上漲，創波段高點，華經、東捷資訊、中華資安等同步亮燈。

巴拿馬運河傳出因水位管理及通行調度，再度縮減部分船舶預約通行量，加上中東危機導致塞港缺船未解，市場預期有利於北美線現貨運價持續走揚，貨櫃航運股低檔有撐，萬海昨日漲1.8%收109.5元，延續高檔震盪走勢。

展望後市，大型本國投顧分析，台股將以時間換取空間方式，逐步化解上檔短中期均線壓力，並持續清洗融資浮額，研判本周偏向轉為大箱型震盪格局，指數空間介於40,000至43,000點，未來待法人逢低承接意願轉強，才有機會浮現落底訊號。