台公司治理 蟬聯亞洲第三

臺灣證券交易所表示，為提升台灣於國際資本市場及公司治理領域的能見度，我國今年特別邀請亞洲公司治理協會（ACGA）結合「臺灣週」，於近日在台舉辦2026年年會，本年度台灣年會主題為「持續亞洲的改革動能：信任、透明度與科技」（Sustaining Asia's Reform Momentum: Trust, Transparency and Technology），就亞洲公司治理議題邀集相關領域的專家及各國與會代表進行交流與分享。

亞洲公司治理協會於首日會議中，就亞洲各國家公司治理表現發布「CG Watch 2026」報告，台灣在亞洲12個市場之公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，蟬聯季軍名次。

證交所強調，良善的公司治理是健全資本市場最重要的基礎，也是吸引長線投資人持續投資的關鍵。公司治理生態系中之主管機關、司法機關、上市公司、機構投資人、公司治理相關機構等，均扮演重要的關鍵。

證交所未來將持續與生態系的成員合作，依照主管機關發布的「上市櫃公司永續發展路徑圖」及未來預計推動措施，持續完善永續發展生態系，進一步達到落實公司治理、提升企業永續發展、營造健全ESG生態體系及強化資本市場國際競爭力之核心願景。