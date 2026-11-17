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璞玉財富論壇 開新局

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘出席「璞玉財富啟新局．資產管理新戰略」論壇。臺指／提供
臺灣證券交易所暨臺灣指數公司董事長林修銘出席「璞玉財富啟新局．資產管理新戰略」論壇。臺指／提供

為響應金管會亞洲資產管理中心政策，臺灣指數公司與臺灣證券交易所亞洲資產管理中心推動辦公室舉辦「2026臺灣週」系列活動「璞玉財富啟新局．資產管理新戰略」論壇，證交所暨臺指董事長林修銘表示，證交所與指數公司全力支持金管會推動「亞洲資產管理中心」，透過「留財、引資」兩大目標，引領台灣從「科技島」邁向「資本島」。

適逢臺指成立十周年，林修銘表示，旗下維運管理的指數連結的ETF市占率已突破八成、規模達6.34兆元；今年更進一步推出「台灣璞玉指數系列」，促進投資多元發展。未來更期盼提供多元指數，將指數化投資應用延伸至保險、私人銀行及財富管理等領域，為台灣資本市場開創正向循環並提升國際競爭力。

投信投顧公會尤昭文理事長致詞表示，面對投資人易受熱門題材或短期情緒影響，業者應善用指數化商品，協助投資人走向多元配置；臺指推出的「台灣璞玉指數系列」以「優質」與「潛藏」為核心，讓具基本面實力中堅企業被看見。

論壇透過二場專題演講與二場座談，探討全球ETF商品發展趨勢、資產配置策略及指數化投資於財富管理領域的創新應用。專題演講由美國Direxion執行長Douglas Yones以「全球ETF商品發展趨勢」先登場，他指出，美國ETF資產可望於2027年初超越共同基金，其中衍生性工具策略ETF的創新與需求持續快速成長。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如以「亞洲財富管理趨勢」指出，亞太資產管理規模年複合成長率6.8%，居全球之冠，2030年可望達34.5兆美元，但專業管理滲透率預估僅22.4%，低於歐洲近40%與北美近60%。

臺指表示，憑藉過去十年協助資產管理業者發展ETF經驗，持續拓展指數化投資應用並推動創新，促進指數編製機構、資產管理業者與金融機構間的交流合作、商品多元化，連結資產配置與財富管理，為資本市場提升更豐富發展動能。

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