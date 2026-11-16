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台股2027年重要日程看這 金馬年2月1日封關、過年休市九天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

臺灣證券交易所公告，2027年有價證券集中交易市場開（休）市日期表。2027年元旦（1月1日）適逢周五，依規定放假1日，國曆新年首個交易日訂於1月4日。至於投資人最關注的農曆春節休市安排，金馬年封關日為2月1日（周一），2月2日、3日市場無交易、僅辦理結算交割作業。

證交所提醒，春節封關前最後交易日（2027年2月1日）之買賣交割作業，將於2月2日及2月3日持續辦理，請投資人務必留意帳戶交割款項調度，並妥善規劃長假期間的資金與持股配置。

後續2月4日至2月10日適逢農曆除夕及春節連假，加上前後周末與補假，台股合計休市9天，並於2月11日（周四）迎來金羊年新春開紅盤。

2027年上半年的連續假期與補假休市安排相當緊湊。除了1月1日元旦休市、2月4日至2月10日春節放假7日（其中2月6日初一、2月7日初二適逢周末，於2月9日及2月10日補假）外，228和平紀念日因適逢周日，將於3月1日（周一）補假一日；4月4日兒童節適逢周日、4月5日民族掃墓節為周一，兒童節於4月6日（周二）補假一日，形成4月3日至4月6日連續休市；5月1日勞動節則因適逢周六，提前於4月30日（周五）補假1日；6月9日（周三）端午節依規定放假一日。

下半年的休市日程方面，9月15日（周三）中秋節與9月28日（周二）孔子誕辰紀念日／教師節均依規定放假一日。10月10日國慶日適逢周日，於10月11日（周一）補假1日；10月25日（周一）台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日放假一日；12月25日行憲紀念日適逢周六，提前於12月24日（周五）補假一日。此外，由於2028年1月1日中華民國開國紀念日適逢周六，依規定提前於2027年12月31日（周五）補假一日，因此2027年台股國曆年終封關日將落在12月30日（周四）。

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