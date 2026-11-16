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台股今重挫2,635點、跌幅冠亞股！金管會：密切關注
台股16日重挫2,635點、創史上第二大收盤跌點，跌幅6.03%，重於日韓等主要亞股。金管會表示，已要求證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場變化，並持續觀察信用交易風險。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳辭職，引發市場對AI前景的疑慮，美股費半指數上周五重挫3.43%，拖累台股AI供應鏈全面下殺，16日終場收41,040.08點，上市櫃近170家跌停。
金管會指出，截至16日下午1時30分，台股跌幅6.03%，高於南韓3.83%、日本2.11%、上海綜合0.76%，為主要亞股中跌幅最重。
市場風險指標方面，截至11月13日，集中市場信用交易整戶擔保維持率為177.48%，仍高於券商130%的追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率則為1.62%。
至於基本面，金管會指出，10月底台股本益比24.92倍、現金殖利率1.63%；上市櫃公司前十月累計營收55.18兆元，年增39.4%，基本面仍有支撐。
金管會已自9日起祭出五大穩市措施，包括調降借券賣出委託上限至3%、提高融券保證金至130%、放寬抵繳擔保品範圍，以及鼓勵企業實施庫藏股、召開法說會，持續因應市場波動。
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