快訊

影／台北101點燈「台灣♡JENSEN」 科技業出資力挺黃仁勳

洋流船隊遭爆往淡水河大量灑冥紙 洪孟楷轟：沈伯洋欠鄉親一個道歉

翡翠水庫放光電板？柯文哲：對水庫環保要求特別高 是市長基本認知

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下跌5.7%衝擊投資評價 6大壽險10月合計虧損48億

中央社／ 台北16日電

台股受到市場投資人對AI投資回報疑慮升溫，加上外資賣壓增加，台股加權指數10月下跌5.7%，影響壽險業投資部位評價。6大壽險10月合計虧損達新台幣48.38億元，月減139.09億元，寫今年單月獲利最差紀錄，今年前10月獲利為2249.53億元。

10月股市受AI企業融資風險及資本支出的變現疑慮影響，科技股面臨修正壓力。10月台股成交量雖較9月增加，但受到市場震盪影響，台股加權指數10月下跌5.7%，導致壽險業放在FVTPL（透過損益按公允價值衡量）的股票評價產生未實現損失，部分壽險單月獲利轉虧損，不過，因金融資產部位放在FVTPL比例不同，各家壽險影響程度不一，6大壽險中仍有2家壽險單月獲利。

國泰人壽10月獲利43.8億元，累計稅後淨利達645.4億元，單月獲利穩健主要反映保險合約服務邊際（CSM）穩定攤銷與經常性收益挹注，截至10月底外匯價格變動準備金餘額逾1440億元。

國壽表示，憑藉穩健投資操作及良好資產負債管理，10月底淨值已突破新台幣1兆元，是台灣首家淨值逾兆元的保險公司。

富邦人壽單月虧損64.9億元，前10月獲利593.6億元。富邦人壽指出，10月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票與基金的資本利得與配息收入，不過台股單月下跌，另因調整固定收益資產組合，導致富邦人壽持有的金融資產產生損失，為稅後虧損原因。截至10月底，外匯價格變動準備金餘額逾1650億元。

南山人壽表示，10月保險本業表現穩健，理財型、高保障型商品及投資型年金仍為單月銷售主力，CSM利潤也穩定攤銷與經常性收益挹注，不過，受到資本市場波動影響當月獲利表現，導致10月自結虧損38.76億元，累計今年前10月獲利約新台幣393.06億元。

新光人壽說明，10月稅後淨利20.5億元，累計稅後淨利342.7億元，在CSM（合約服務邊際）持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健；前10月初年度保費達1123.1億元，年成長29%。未來將持續提升經常性收益，落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，強化經營體質。

台灣人壽10月受資本市場波動影響，投資收益減少，單月稅後虧損4.99億元，累計前10月獲144.29億元。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達944億元，較去年同期成長64%。

凱基人壽表示，保險本業穩健，不過，受國內外金融市場震盪影響，放在FVTPL股票因市場波動產生未實現評價損失，致單月稅後淨損4.03億元，前10月累計獲利130.48億元，截至10月底外價金餘額約540億元。今年前10月新契約保費達1220億元，年增106%，創2020年以來同期新高。

台股 壽險 加權指數

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

富邦金獲利／前十月自結賺1,264億元、EPS 達8.75元

台股年底買盤有撐？金融業前九月買近千億 連四年賣股紀錄拚翻轉

台股單日蒸發6% 證交所信心喊話：國際AI投資前景正向

銀行股市未實現利益9371億創高 債券未實現損失擴大

相關新聞

台股2027年重要日程看這 金馬年2月1日封關、過年休市九天

臺灣證券交易所公告，2027年有價證券集中交易市場開（休）市日期表。2027年元旦（1月1日）適逢周五，依規定放假1日，國曆新年首個交易日訂於1月4日。至於投資人最關注的農曆春節休市安排，金馬年封關日為2月1日（周一），2月2日、3日市場無交易、僅辦理結算交割作業。

台股今重挫2,635點、跌幅冠亞股！金管會：密切關注

台股16日重挫2,635點、創史上第二大收盤跌點，跌幅6.03%，重於日韓等主要亞股。金管會表示，已要求證交所及櫃買中心密切關注國際金融市場變化，並持續觀察信用交易風險。

台股跌幅6.03%高於日韓 金管會：關注波動情形

台股今天重挫2635.04點，創收盤第2大跌點，收在41040.08點。金管會指出，台股跌幅6.03%，南韓跌3.83%...

上櫃公司營運基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人宜理性應對短期震盪

近期國際股市出現大幅震盪，連帶影響櫃買指數波動情形。16日上櫃指數收在319.12點，下跌23.29點，跌幅為6.8%。

受Rubin遞延消息影響 光通訊族群慘遭大屠殺

近日市場傳出輝達（NVIDIA）Vera Rubin搭載的高頻寬記憶體HBM4供應陷入瓶頸，使2026年底的放量時程恐延至2027年上半年，引發光通訊族群慘遭血洗，聯亞（3081）、華星光（4979）、光聖（6442）、上詮（3363）、波若（3163）威、聯鈞（3450）等重要供應鏈盡數跌停。

「後黃仁勳時代」供應鏈三大焦慮浮現 成交值排行榜全倒

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳下台，市場擔憂供應鏈是否受到影響，且美國對AI晶片出口態度趨嚴，台股16日重挫走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元。觀察成交量、成交值排行，幾乎一片重挫，僅台積電（2330）相對抗跌，下跌逾5%，外資續賣8,466張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。