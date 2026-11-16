台股下跌5.7%衝擊投資評價 6大壽險10月合計虧損48億

台股受到市場投資人對AI投資回報疑慮升溫，加上外資賣壓增加，台股加權指數10月下跌5.7%，影響壽險業投資部位評價。6大壽險10月合計虧損達新台幣48.38億元，月減139.09億元，寫今年單月獲利最差紀錄，今年前10月獲利為2249.53億元。

10月股市受AI企業融資風險及資本支出的變現疑慮影響，科技股面臨修正壓力。10月台股成交量雖較9月增加，但受到市場震盪影響，台股加權指數10月下跌5.7%，導致壽險業放在FVTPL（透過損益按公允價值衡量）的股票評價產生未實現損失，部分壽險單月獲利轉虧損，不過，因金融資產部位放在FVTPL比例不同，各家壽險影響程度不一，6大壽險中仍有2家壽險單月獲利。

國泰人壽10月獲利43.8億元，累計稅後淨利達645.4億元，單月獲利穩健主要反映保險合約服務邊際（CSM）穩定攤銷與經常性收益挹注，截至10月底外匯價格變動準備金餘額逾1440億元。

國壽表示，憑藉穩健投資操作及良好資產負債管理，10月底淨值已突破新台幣1兆元，是台灣首家淨值逾兆元的保險公司。

富邦人壽單月虧損64.9億元，前10月獲利593.6億元。富邦人壽指出，10月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票與基金的資本利得與配息收入，不過台股單月下跌，另因調整固定收益資產組合，導致富邦人壽持有的金融資產產生損失，為稅後虧損原因。截至10月底，外匯價格變動準備金餘額逾1650億元。

南山人壽表示，10月保險本業表現穩健，理財型、高保障型商品及投資型年金仍為單月銷售主力，CSM利潤也穩定攤銷與經常性收益挹注，不過，受到資本市場波動影響當月獲利表現，導致10月自結虧損38.76億元，累計今年前10月獲利約新台幣393.06億元。

新光人壽說明，10月稅後淨利20.5億元，累計稅後淨利342.7億元，在CSM（合約服務邊際）持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健；前10月初年度保費達1123.1億元，年成長29%。未來將持續提升經常性收益，落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，強化經營體質。

台灣人壽10月受資本市場波動影響，投資收益減少，單月稅後虧損4.99億元，累計前10月獲144.29億元。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達944億元，較去年同期成長64%。

凱基人壽表示，保險本業穩健，不過，受國內外金融市場震盪影響，放在FVTPL股票因市場波動產生未實現評價損失，致單月稅後淨損4.03億元，前10月累計獲利130.48億元，截至10月底外價金餘額約540億元。今年前10月新契約保費達1220億元，年增106%，創2020年以來同期新高。