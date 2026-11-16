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上櫃公司營運基本面穩健 櫃買中心呼籲投資人宜理性應對短期震盪
近期國際股市出現大幅震盪，連帶影響櫃買指數波動情形。16日上櫃指數收在319.12點，下跌23.29點，跌幅為6.8%。
櫃買中心表示，依據上櫃公司2026年10 月營收公告資料顯示，全體上櫃公司累計至10月營收總計3.28兆元，較去年同期成長8,279億元（34%）。截至16日止，決議配發2025年度現金股利者計有617家（約占已公告897家之69%），其中每股配發現金股利2元以上為326家（約占已公告897家之36%）。另已有84家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有509家上櫃公司已舉辦法人說明會，向投資人說明公司及產業狀況。
櫃買中心表示，目前多數上櫃公司營運體質穩健，基本面並未因近期市場震盪而出現明顯變化。股價短期漲跌受多重因素影響，惟長期而言，仍將反映企業實際經營成果，建議投資人依據自身投資策略及風險承受能力，理性分析市場情勢，審慎做出投資決策。櫃買中心亦將持續關注國際政經情勢及其對上櫃市場的影響，並督促上櫃公司落實資訊公開與透明，以維護市場交易秩序及投資人權益。
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