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台股跌幅6.03%高於日韓 金管會：關注波動情形
台股今天重挫2635.04點，創收盤第2大跌點，收在41040.08點。金管會指出，台股跌幅6.03%，南韓跌3.83%、日本跌2.11%、上海綜合跌0.76%；金管會關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化。
黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長，市場對AI前景產生疑慮，美股費半指數上週五重挫3.43%。台股今天大跌2635.04點，為收盤第2大跌點，AI供應鏈全面下殺，僅部分傳產股及資訊服務等族群小紅，上市櫃跌停家數近170家。
金管會透過新聞稿指出，截至今天下午1時30分，台股跌幅6.03%，南韓跌3.83%、日本跌2.11%、上海綜合跌0.76%、新加坡跌0.45%，香港漲0.85%。
台股基本面方面，金管會說，今年截至10月底止，台股集中市場本益比約24.92倍，現金殖利率1.63%，加計股票股利為1.67%，上市櫃公司今年截至10月底累計營收約新台幣55.18兆元，較去年同期成長39.40%。
金管會指出，截至11月13日，集中市場信用交易整戶擔保維持率為177.48%，高於券商規定的130%最低追繳門檻；借券賣出占市場成交值比率為1.62%。
因應台股大跌，金管會9日起已祭出5大措施，包含調降每日盤中借券賣出委託數量、調升融券保證金成數、放寬信用交易應補繳差額的抵繳擔保品範圍，並鼓勵上市櫃公司適時評估實施庫藏股、適時召開法說會對外說明公司營運現況。
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