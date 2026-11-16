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受Rubin遞延消息影響 光通訊族群慘遭大屠殺

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
輝達新一代AI平台Vera Rubin。聯合報系資料照
輝達新一代AI平台Vera Rubin。聯合報系資料照

近日市場傳出輝達（NVIDIA）Vera Rubin搭載的高頻寬記憶體HBM4供應陷入瓶頸，使2026年底的放量時程恐延至2027年上半年，引發光通訊族群慘遭血洗，聯亞（3081）、華星光（4979）、光聖（6442）、上詮（3363）、波若（3163）威、聯鈞（3450）等重要供應鏈盡數跌停。

法人推估，光通訊族群前景發展仍無虞，雷射供需缺口仍大，且短時間難以弭平。不過近期受盤面氣氛影響，光通訊族群估值及本益比皆相對偏高，因此成為首要提款對象。

光通訊族群作為高成長類股，需要藉由產品世代交替帶來的產品毛利提升，以及新產品加速導入帶來的出貨量成長，才能實現高成長，因此一旦新世代產品遞延，這類成長股受到的衝擊也會相對較大。

光通訊 族群 屠殺

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