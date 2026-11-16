證交所：國際 AI 投資前景正向 台灣產業成長動能延續

受到市場對AI產業前景預期及美國科技類股回檔影響，16日日經225及韓國KOSPI指數盤中走弱，台股亦受到國際科技股調整及電子權值股賣壓影響，加權股價指數收在41,040.08點，下跌2,635.04點，跌幅6.03%。證交所表示，近期國際金融市場波動加劇，惟國際研究機構仍看好AI產業中長期發展，台灣出口及企業營運亦展現強勁成長動能，為資本市場長期發展奠定良好基礎。

國際主要研究機構持續看好AI產業中長期發展。Gartner於11月12日預測，2027年全球AI基礎建設支出將達2.397兆美元，年增53%，顯示AI運算需求持續擴張。摩根士丹利11月15日研究報告亦指出，全球AI資本支出循環仍持續，建議全球股票採取最高加碼配置，並預估2027年MSCI全球所有國家世界指數（MSCI ACWI）成分企業獲利成長13%。隨AI應用逐步普及，相關投資效益可望由基礎建設擴及企業營運與獲利成長。

輝達高層人事近期變動對AI產業發展的影響，國際數據資訊公司（IDC）11月13日指出，相關變動對未來幾季AI基礎建設需求影響有限，超大型雲端服務業者及AI雲端業者需求仍高於供給，且既有訂單與產能承諾提供支撐。花旗（Citi）美股策略師11月12日亦認為，現階段就認定AI相關股票投資趨勢面臨結構性危機，仍言之過早；此外，輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）11月14日於美台高科技論壇強調，台灣是輝達供應鏈不可或缺的一環，並重申雙方長期緊密的合作關係。隨全球AI投資需求持續擴張，台灣半導體及相關科技產業可望持續受惠，展現長期發展潛力。

全球AI需求成長充分反映於我國出口表現。根據財政部11月9日公布統計，115年10月出口達967.6億美元，創歷年單月新高，年增58.9%，連續36個月正成長；累計1至10月出口達7,582.9億美元，年增47.7%。其中，10月資通與視聽產品及電子零組件出口分別年增72.9%及61.4%，AI、高效能運算及雲端服務需求持續帶動台灣科技供應鏈成長。

上市公司營運方面，2026年10月全體上市公司（不含金融保險業）營收達6兆3,269億元，年增52.40%，其中，764家公司營收較去年同期成長；累計1至10月營收達51兆5,306億元，年增39.87%。出口與上市公司營收持續成長，反映台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位及企業營運實力，為資本市場中長期發展提供重要支撐。

面對近期市場波動，證交所將持續掌握國際政經情勢及市場交易動態，強化市場監控與風險管理，並督促上市公司即時、充分揭露重大資訊，鼓勵透過法人說明會加強與投資人溝通，協助市場掌握企業營運及財務狀況。同時，鼓勵上市公司衡酌財務狀況、現金流量及股東權益，適時評估買回庫藏股；倘市場出現非理性連續下跌或異常波動情形，將配合主管機關政策，視市場狀況採取必要穩定措施，維護市場交易秩序及投資人權益。

證交所呼籲，投資人面對短期市場波動，宜審慎評估自身風險承受能力，留意融資等槓桿交易風險，並回歸產業發展及企業基本面理性判斷，共同維護台灣資本市場長期穩健發展。