「後黃仁勳時代」供應鏈三大焦慮浮現 成交值排行榜全倒

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳下台，市場擔憂供應鏈是否受到影響，且美國對AI晶片出口態度趨嚴，台股16日重挫走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元。觀察成交量、成交值排行，幾乎一片重挫，僅台積電（2330）相對抗跌，下跌逾5%，外資續賣8,466張。

16日成交量前十名為主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50（0050）、友達（2409）、凱基台灣TOP50（009816）、台玻（1802）。由於台股大跌，只有元大台灣50反1大漲，上漲6.6%，正二ETF則跌幅最深，大跌12%。

成交值部分，前十名分別為台積電、聯發科（2454）、元大台灣50、南亞（1303）、台達電（2308）、元大台灣50正2、穩懋（3105）、台玻、鴻海（2317）、國巨*（2327）。成交值排行前十中一片綠油油，台積電跌幅最小，但也下跌5.74%。

權值股今全面重挫，台積電摜破十日線，收2,215元，台達電、台光電（2383）、IC載板四雄欣興（3037）、南電（8046）等、奇鋐（3017）等科技權值股跌停，聯發科大跌近8%，日月光投控（3711）下跌8%，智邦（2345）跌逾9%。

輝達創辦人黃仁勳辭去公司執行長，引發市場「後黃仁勳時代焦慮」，業界指出，黃仁勳在位時，輝達內部管理模式大多直接面對中高階主管，加上黃仁勳對各項專案掌握度高，成功讓原先可能需要三年才有機會大規模世代更新的材料供應鏈，只需要大約一年半就開始推陳出新。但如今黃仁勳不再擔任輝達執行長，輝達次世代平台規格與放量時程是否順利推進，成為業界關注焦點。

17日輝達即將舉行財報會議，半導體界人士分析，需觀察各大科技巨頭的AI資本支出是否放緩，輝達「一年一代」的產品計畫是否如期推進，以及與供應鏈的合作關係是否出現調整。

台經院院長、央行理事張建一指出，AI經歷前一波快速擴張後，未來投資步調可能逐漸放緩，加上各國監管力道可能提高，產業發展速度或許受到影響，且隨著AI投資規模持續擴大，市場更關注資金來源、投資報酬率及後續獲利能否支撐龐大的資本支出，但不代表AI趨勢反轉。