快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台股單日蒸發6% 證交所信心喊話：國際AI投資前景正向

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
證交所呼籲，投資人面對短期市場波動，宜審慎評估自身風險承受能力。聯合報系資料照
證交所呼籲，投資人面對短期市場波動，宜審慎評估自身風險承受能力。聯合報系資料照

受到市場對AI產業前景預期及美國科技類股回檔影響，11月16日日經225及韓國KOSPI指數盤中走弱，台股亦受到國際科技股調整及電子權值股賣壓影響，加權股價指數收在41,040.08點，下跌2,635.04點，跌幅6.03%。證交所表示，近期國際金融市場波動加劇，惟國際研究機構仍看好AI產業中長期發展，台灣出口及企業營運亦展現強勁成長動能，為資本市場長期發展奠定良好基礎。

國際研究機構看好AI長期需求 投資效益逐步擴散

國際主要研究機構持續看好AI產業中長期發展。Gartner於11月12日預測，2027年全球AI基礎建設支出將達2.397兆美元，年增53%，顯示AI運算需求持續擴張。摩根士丹利11月15日研究報告亦指出，全球AI資本支出循環仍持續，建議全球股票採取最高加碼配置，並預估2027年MSCI全球所有國家世界指數（MSCI ACWI）成分企業獲利成長13%。隨AI應用逐步普及，相關投資效益可望由基礎建設擴及企業營運與獲利成長。

至於近期輝達（NVIDIA）高層人事變動對AI產業發展的影響，國際數據資訊公司（IDC）11月13日指出，相關變動對未來幾季AI基礎建設需求影響有限，超大型雲端服務業者及AI雲端業者需求仍高於供給，且既有訂單與產能承諾提供支撐。花旗（Citi）美股策略師11月12日亦認為，現階段就認定AI相關股票投資趨勢面臨結構性危機，仍言之過早。此外，輝達機器人技術副總裁塔拉（Deepu Talla）11月14日於美台高科技論壇強調，台灣是輝達供應鏈不可或缺的一環，並重申雙方長期緊密的合作關係。隨全球AI投資需求持續擴張，台灣半導體及相關科技產業可望持續受惠，展現長期發展潛力。

出口與上市公司營收強勁成長 台灣產業優勢持續展現

全球AI需求成長充分反映於我國出口表現。根據財政部11月9日公布統計，115年10月出口達967.6億美元，創歷年單月新高，年增58.9%，連續36個月正成長；累計1至10月出口達7,582.9億美元，年增47.7%。其中，10月資通與視聽產品及電子零組件出口分別年增72.9%及61.4%，AI、高效能運算及雲端服務需求持續帶動台灣科技供應鏈成長。

上市公司營運方面，115年10月全體上市公司（不含金融保險業）營收達新台幣6兆3,269億元，年增52.40%，其中764家公司營收較去年同期成長；累計1至10月營收達51兆5,306億元，年增39.87%。出口與上市公司營收持續成長，反映台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位及企業營運實力，為資本市場中長期發展提供重要支撐。

台灣產業優勢支撐長期發展，證交所持續維護市場穩健運作

面對近期市場波動，證交所將持續掌握國際政經情勢及市場交易動態，強化市場監控與風險管理，並督促上市公司即時、充分揭露重大資訊，鼓勵透過法人說明會加強與投資人溝通，協助市場掌握企業營運及財務狀況。同時，鼓勵上市公司衡酌財務狀況、現金流量及股東權益，適時評估買回庫藏股；倘市場出現非理性連續下跌或異常波動情形，將配合主管機關政策，視市場狀況採取必要穩定措施，維護市場交易秩序及投資人權益。

證交所呼籲，投資人面對短期市場波動，宜審慎評估自身風險承受能力，留意融資等槓桿交易風險，並回歸產業發展及企業基本面理性判斷，共同維護台灣資本市場長期穩健發展。

台股 證交所 指數

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

AI三雄營收飆破紀錄 00961掌握科技金融雙引擎

00918聚焦 AI 供應鏈與高股息優勢 大華銀投信看好台股震盪偏多

市場震盪加劇選股重要性 台灣科技產業競爭力受矚目

AI科技股重挫！伊頓、AMD營收逆勢成長 009831布局電力與算力雙商機

相關新聞

「後黃仁勳時代」供應鏈三大焦慮浮現 成交值排行榜全倒

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳下台，市場擔憂供應鏈是否受到影響，且美國對AI晶片出口態度趨嚴，台股16日重挫走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元。觀察成交量、成交值排行，幾乎一片重挫，僅台積電（2330）相對抗跌，下跌逾5%，外資續賣8,466張。

台股單日蒸發6% 證交所信心喊話：國際AI投資前景正向

受到市場對AI產業前景預期及美國科技類股回檔影響，11月16日日經225及韓國KOSPI指數盤中走弱，台股亦受到國際科技股調整及電子權值股賣壓影響，加權股價指數收在41,040.08點，下跌2,635.04點，跌幅6.03%。證交所表示，近期國際金融市場波動加劇，惟國際研究機構仍看好AI產業中長期發展，台灣出口及企業營運亦展現強勁成長動能，為資本市場長期發展奠定良好基礎。

外資大逃殺單日狂賣701億元 賣超前十名中竟僅1檔傳產龍頭股進榜

台股16日開低走低收最低，終場收41,040.08點，重挫2,635.04點，三大法人齊賣超，外資狂賣701.89億元，統計外資賣超前十名中，ETF高達9檔，中鋼（2002）竟是唯一進榜的傳產龍頭股，外資單日大賣35,681張。

下市前夕 永冠銀行團債務協商獲准、CB清償尚未達共識

永冠-KY（1589）16日下午於證交所召開重訊記者會，副董事長兼發言人蔡樹根表示，公司與土地銀行等三家債權銀行的債務協商案已獲銀行團內部核准，後續將進行對保及簽約；但可轉換公司債（CB）多數債權人無法接受公司所提方案，雙方尚未達成共識。

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭，美政商界角力不斷，美國財政部長貝森特15日放話，輝達董事會必須從公司外部延攬新任執行長，並在10天內說明公司如何遵守晶片出口管制。台股16日一路走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元，三大法人賣超1,140.55億元。

外資連7賣上週再減碼967億元 今年累計賣超近3兆

台股上週指數強彈3973.48點，週五收在43675.12點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣967...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。