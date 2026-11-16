外資大逃殺單日狂賣701億元 賣超前十名中竟僅1檔傳產龍頭股進榜

台股16日開低走低收最低，終場收41,040.08點，重挫2,635.04點，三大法人齊賣超，外資狂賣701.89億元，統計外資賣超前十名中，ETF高達9檔，中鋼（2002）竟是唯一進榜的傳產龍頭股，外資單日大賣35,681張。

台股早盤以43,512.42點開低，終場收在41,040.08點，重挫2,635.04點，跌幅6.03%，一口氣失守5日線，43,000點、42,000點關卡，回測41,000點；權王台積電（2330）收2,215元，大跌135元，跌幅5.74%，影響大盤指數約1,016點； 台達電（2308）、台光電（2383）、ABF載板欣興（3037）、南電（8046）、奇鋐（3017）等亮燈跌停。

三大法人賣超1,140.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超701.89億元，投信賣超179.62億元，自營商賣超（合計）259.03億元，其中自營商（自行買賣）買超31.18億元，自營商（避險）賣超290.22億元。

統計外資賣超前十名中，ETF竟占9檔，包括主動式及權值ETF，中鋼則是唯一進榜的傳產股，賣超主動中信台灣收益（00406A）31萬8,577張最多，其次是賣超主動統一升級50（00403A），單日賣超16萬9,645張。

統計外資買超前十名中，買超寶成25,107張最多，其次是買超台新新光金（2887），聯電（2303）、長榮航（2618）、華航（2610）也獲外資買超。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）