快訊

許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告 北檢火速分案列他字案被告

柯文哲京華城案一審判刑17年 開庭質疑「鏡周刊替法官寫好判決書」

涉嫌非法轉賣高階伺服器至大陸案…是方經理今出庭 否認犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

外資大逃殺單日狂賣701億元 賣超前十名中竟僅1檔傳產龍頭股進榜

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股16日開低走低收最低，終場收41,040.08點，重挫2,635.04點，三大法人齊賣超，外資狂賣701.89億元，統計外資賣超前十名中，ETF高達9檔，中鋼（2002）竟是唯一進榜的傳產龍頭股，外資單日大賣35,681張。

台股早盤以43,512.42點開低，終場收在41,040.08點，重挫2,635.04點，跌幅6.03%，一口氣失守5日線，43,000點、42,000點關卡，回測41,000點；權王台積電（2330）收2,215元，大跌135元，跌幅5.74%，影響大盤指數約1,016點； 台達電（2308）、台光電（2383）、ABF載板欣興（3037）、南電（8046）、奇鋐（3017）等亮燈跌停。

三大法人賣超1,140.55億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超701.89億元，投信賣超179.62億元，自營商賣超（合計）259.03億元，其中自營商（自行買賣）買超31.18億元，自營商（避險）賣超290.22億元。

統計外資賣超前十名中，ETF竟占9檔，包括主動式及權值ETF，中鋼則是唯一進榜的傳產股，賣超主動中信台灣收益（00406A）31萬8,577張最多，其次是賣超主動統一升級50（00403A），單日賣超16萬9,645張。

統計外資買超前十名中，買超寶成25,107張最多，其次是買超台新新光金（2887），聯電（2303）、長榮航（2618）、華航（2610）也獲外資買超。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

外資 傳產 中鋼

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

台股暴跌1165點「國安基金跑了喔？」外資僅賣超6億 三大法人反買超51億

台股狂漲1545點、外資竟還在賣！投信大買147億 股民：誰在買成這樣

上周三大法人買超ETF第一名這檔有29萬張 00418A新掛牌衝上第三名

相關新聞

「後黃仁勳時代」供應鏈三大焦慮浮現 成交值排行榜全倒

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳下台，市場擔憂供應鏈是否受到影響，且美國對AI晶片出口態度趨嚴，台股16日重挫走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元。觀察成交量、成交值排行，幾乎一片重挫，僅台積電（2330）相對抗跌，下跌逾5%，外資續賣8,466張。

台股單日蒸發6% 證交所信心喊話：國際AI投資前景正向

受到市場對AI產業前景預期及美國科技類股回檔影響，11月16日日經225及韓國KOSPI指數盤中走弱，台股亦受到國際科技股調整及電子權值股賣壓影響，加權股價指數收在41,040.08點，下跌2,635.04點，跌幅6.03%。證交所表示，近期國際金融市場波動加劇，惟國際研究機構仍看好AI產業中長期發展，台灣出口及企業營運亦展現強勁成長動能，為資本市場長期發展奠定良好基礎。

外資大逃殺單日狂賣701億元 賣超前十名中竟僅1檔傳產龍頭股進榜

台股16日開低走低收最低，終場收41,040.08點，重挫2,635.04點，三大法人齊賣超，外資狂賣701.89億元，統計外資賣超前十名中，ETF高達9檔，中鋼（2002）竟是唯一進榜的傳產龍頭股，外資單日大賣35,681張。

下市前夕 永冠銀行團債務協商獲准、CB清償尚未達共識

永冠-KY（1589）16日下午於證交所召開重訊記者會，副董事長兼發言人蔡樹根表示，公司與土地銀行等三家債權銀行的債務協商案已獲銀行團內部核准，後續將進行對保及簽約；但可轉換公司債（CB）多數債權人無法接受公司所提方案，雙方尚未達成共識。

散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭，美政商界角力不斷，美國財政部長貝森特15日放話，輝達董事會必須從公司外部延攬新任執行長，並在10天內說明公司如何遵守晶片出口管制。台股16日一路走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元，三大法人賣超1,140.55億元。

外資連7賣上週再減碼967億元 今年累計賣超近3兆

台股上週指數強彈3973.48點，週五收在43675.12點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣967...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。