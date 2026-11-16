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下市前夕 永冠銀行團債務協商獲准、CB清償尚未達共識

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
永冠集團副董事長蔡樹根16日下午於證交所重訊記者會說明公司最新情況。圖／截自證交所直播畫面
永冠集團副董事長蔡樹根16日下午於證交所重訊記者會說明公司最新情況。圖／截自證交所直播畫面

永冠-KY（1589）16日下午於證交所召開重訊記者會，副董事長兼發言人蔡樹根表示，公司與土地銀行等三家債權銀行的債務協商案已獲銀行團內部核准，後續將進行對保及簽約；但可轉換公司債（CB）多數債權人無法接受公司所提方案，雙方尚未達成共識。

蔡樹根指出，永冠及子公司英屬維京群島商永冠能源材料台灣分公司，在中小企業聯合輔導基金會協助下，於2026年5月15日與三家債權銀行達成協商條件。公司今日接獲聯輔會函文通知，債權銀行均已完成內部審議核准，將依協商結論進行對保及簽約。

至於CB清償進度，蔡樹根表示，多數CB債權人無法接受公司所提協商方案，而CB債權人提出的清償方式，公司在現有銀行協商架構下也無法達成，目前仍持續與CB債權人溝通。

永冠因2025年度及2026年第1、2季財報難產，加上無擔保可轉債到期違約逾3個月未清償或達成協議，股票自今年4月7日起停止買賣；因屆滿6個月仍未補正，證交所已公告該公司將於11月18日終止上市。

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