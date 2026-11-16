凱基證券深化金融信任 董事親上陣體驗「待客如己」服務溫度

凱基證券日前邀請獨立董事們親自走訪分公司第一線，透過無障礙設施導覽，以及模擬高齡客戶辦理業務的情境，讓董事從客戶視角實際體驗各項金融友善措施與臨櫃服務流程，近距離感受第一線所提供的友善設施與服務。凱基證券深化金融信任，以「待客如己」的服務精神，持續累積客戶信賴，讓金融友善服務不只落實於制度與規範，更融入每一次與客戶的互動。

凱基證券表示，公平待客不只體現在服務設施與流程，更重要的是設身處地理解不同客戶的需求。活動當天，分公司同仁化身為暖心的陪伴者，帶領董事一步步體驗各項友善設施，並分享第一線實際服務案例，說明面對不同客群時的服務方式與應對作法；現場亦透過同仁的情境模擬，呈現高齡長者與身心障礙客戶臨櫃時的實際需求與心情，從愛心鈴、手語翻譯服務等輔助工具的實際運用，到第一線同仁如何透過耐心引導與適切協助，展現各項金融友善措施如何融入日常服務流程，讓董事從客戶視角了解臨櫃服務遇到的各種需求，更能體會金融友善服務在分公司的具體落實。

除情境模擬外，現場更進一步介紹凱基證券推動的「友善櫃台」服務，此服務專為高齡、行動不便等有需求的客群所打造，提供優先服務櫃台，讓有需要的客戶能優先辦理臨櫃業務，並由專人主動引導與協助，帶來更便利、貼心的臨櫃服務體驗；櫃台同時備有老花眼鏡、大字體合約文件及無輪扶手椅等設備，從優先服務的引導、櫃台環境到輔助工具，細心照顧不同客群的使用需求。

凱基證券目前已於站前、市府、新豐、文心及岡山5家分公司設置「友善櫃台」示範點，透過第一線服務據點的實際運作，逐步打造更便利、安心且溫暖的金融服務體驗。凱基證券秉持「公平同理，待客如己」理念，持續從客戶需求出發，推動更具包容性與可及性的金融服務。未來將持續優化「友善櫃台」並逐步拓展服務據點，同時精進各項金融友善措施，讓不同年齡、身心條件及服務需求的客戶，都能更便利、安心地使用金融服務，也讓公平待客的心意，落實於每一次與客戶的互動，以有溫度的服務累積信賴，持續深化金融信任。