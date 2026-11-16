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散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

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散戶自亂陣腳？台股寫歷史第二大跌點 三大法人賣超1,140億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股大跌示意圖。聯合報系資料照
台股大跌示意圖。聯合報系資料照

輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳請辭，美政商界角力不斷，美國財政部長貝森特15日放話，輝達董事會必須從公司外部延攬新任執行長，並在10天內說明公司如何遵守晶片出口管制。台股16日一路走低，大跌2,635.04點，收在最低41,040.08點，跌幅6.03%，成交量僅8,450.57億元，三大法人賣超1,140.55億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超701.89億元，投信賣超179.62億元，自營商賣超（合計）259.03億元，其中自營商（自行買賣）買超31.18億元，自營商（避險）賣超290.22億元。

黃仁勳下台後晶片國安爭議越演越烈，財長貝森特公開點名商務部長盧特尼克領導的商務部失職，未限制輝達晶片出口至中國大陸。另據華盛頓郵報報導，黃仁勳倒台跟華府最具影響力的對中鷹派之一、兼任國家安全顧問的國務卿魯比歐有關。晶片國安議題讓AI發展前景蒙塵，不確定性升高下台股全面重挫，一口氣崩跌超過2,600點。

台積電（2330）16日也大跌5.74%，摜破十日線，收2,215元，台達電（2308）、台光電（2383）、IC載板四雄欣興（3037）、南電（8046）等、奇鋐（3017）等科技權值股跌停，聯發科（2454）大跌近8%，日月光投控（3711）下跌8%，智邦（2345）跌逾9%。重災區包括CPO、PCB相關、散熱、封測等，上周表現強勢的玻纖布除了富喬（1815）以外，台玻（1802）、南亞（1303）等都跌停，載板四雄中欣興率先破底，跌破年線收707元。

散熱族群方面，健策（3653）收跌停4,815元，雙鴻（3324）也摜入跌停板1,030元，雙雙跌破前低，封測股跌破前低的有京元電子（2449），收去年11月初以來新低價192.5元。

上市櫃共有168家跌停，千金股有17家跌停，股王信驊（5274）收跌停10,800元，面臨萬元保衛戰，值得注意的是前十名千金股有6檔跌停，占比六成，跌勢較輕的旺矽（6223）、聯發科也有超過7%的跌幅。

傳產部分，食品、營建收紅，原本抗跌的航運股也不敵賣壓，僅萬海（2615）還維持上漲，漲幅近2%，長榮（2603）、陽明（2609）小跌翻黑；長榮航（2618）盤中一度攻上48.95元，創下新高，但終場下跌0.73%，收47.4元。

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