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外資連7賣上週再減碼967億元 今年累計賣超近3兆
台股上週指數強彈3973.48點，週五收在43675.12點。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣967.87億元，已經連續7週賣超。
統計今年初至11月13日止，外資累計賣超金額達2兆9904億元，逼近3兆元。
個股方面，上週外資賣超前3名上市公司分別為中鋼6萬1742張、仁寶6萬1167張、力積電4萬6558張。另外外資上週也減碼台積電1萬7476張排第8。
買超方面，外資上週買超前3名上市公司為台玻24萬7209張、華航13萬4507張、長榮航7萬2623張。
統計截至11月13日止，外資在台股集中市場總持有股票市值為67兆2278億元，占全體上市股票市值比重47.01%。
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