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台股重挫2635點史上第2大 AI供應鏈全面下殺

中央社／ 台北16日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

黃仁勳辭輝達（NVIDIA）執行長，市場對AI前景產生疑慮，美股費半指數重挫3.43%。台股今天收在最低點，重挫2635.04點，為收盤第2大跌點，跌幅6.03%。台積電重挫135元，跌點史上第2大，跌幅5.74%；AI供應鏈全面下殺，僅部分傳產股及資訊服務等族群小紅，上市櫃跌停家數近170家。

加權指數終場收在41040.08點，跌2635.04點，跌幅6.03%，摜破5日線約42955點以及10日線約42397點，成交金額新台幣8450.56億元。

權值股台積電收2215元，重挫135元，跌幅5.74%；聯發科收3795元，跌325元，跌幅達7.89%；台達電收在跌停板1120元；鴻海收218.5元，跌22.5元，重挫9.34%。

股王信驊收10800元、股后創意收7750元，都跌停。CPO概念股聯鈞收328.5元、聯亞為1900元、光聖達1045元、華星光落至341.5元，也都以跌停作收。

印刷電路板族群欣興、南電、景碩、台光電、台燿、聯茂、騰輝電子-KY均收跌停板。

跨入半導體先進封裝的面板雙虎友達收27.7元，大跌8.88%；群創收36.3元，重挫9.14%。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，美國期中選舉民主黨勝出，市場雖憂心AI資料中心建置可能延後，仍抱一絲希望；黃仁勳辭輝達執行長後，幾已確定AI資料中心建置會推遲。

黃國偉指出，股市短線將持續反映黃仁勳事件，雖然2027年AI市場需求仍可望大幅成長，但原本對2028年的成長期待，現階段只能打上問號，AI概念股超漲部分短線恐將回跌。

台股 供應鏈 黃仁勳

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