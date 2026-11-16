台股重挫2,635點！Vera Rubin 傳延後放量 CCL族群多檔鎖跌停

輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台傳出延後放量，衝擊AI供應鏈信心，台股16日開低走低，終場重挫2,635點、跌幅6.03%，收在41,040點。銅箔基板（CCL）族群成為賣壓重心，台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）三大指標廠全數跌停，南亞（1303）也亮燈，跌勢並擴及PCB及IC載板族群。

CCL指標股方面，台光電收3,795元，下跌420元；聯茂收480元，下跌53元；台燿收877元，下跌97元，三檔均以跌停作收。南亞也跌停至274元，下跌30元、跌幅9.87%，高階電子材料股遭到集中調節。

PCB與載板廠同樣難逃賣壓。載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）分別跌停收707元、880元及602元；PCB大廠金像電（2368）跌停收927元，健鼎（3044）跌停收480元，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也同樣跌停收396元。

市場疑慮來自輝達新平台推進時程。業界傳出Vera Rubin搭配的HBM4記憶體供應出現瓶頸，原定今年底放量的時程，可能遞延至明年上半年，現階段仍以GB300伺服器為出貨主力。新平台放量若往後移，原先期待隨規格升級擴大出貨的高階材料及零組件廠，營運貢獻時點也可能跟著延後。

法人分析，平台時程遞延對台廠影響不一。鴻海（2317）、廣達（2382）等伺服器代工廠已度過GB300生產學習曲線，可持續大量交貨；相較之下，原本寄望搭上Vera Rubin放量的新世代800VDC電源、M9等高階材料及光通訊元件，較可能面臨新品出貨遞延壓力。

黃仁勳離開輝達後，市場也持續關注新管理層能否按原規劃推進GPU平台，以及後續材料規格是否調整。對高階CCL與PCB供應鏈而言，新平台升級速度攸關產品組合與出貨節奏，放量時程出現雜音，使相關個股承受更大賣壓。