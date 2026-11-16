輝達風暴牽連台股狂瀉2635點、AI供應鏈成重災區台積電失守2300元

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭任執行長引發的市場震盪持續延燒，加上美國半導體股重挫、通膨升溫及利率疑慮，台股今日遭遇新一波恐慌性賣壓。加權指數盤狂寫2635點，寫下史上第二大跌點，面臨41000保衛戰，AI伺服器、散熱、PCB、IC載板及半導體族群全面遭到拋售，台積電也跌破2300元支撐，終場以2215元作收、大跌135元，跌幅5.74%，市值跌破60兆元為57.4兆元。

台股今日跌勢主要受到三大利空衝擊。首先是輝達經營權變數，黃仁勳卸任後，新任執行長人選及未來經營策略尚未明朗，市場擔心AI晶片產品路線、供應鏈合作與資本支出受到干擾。

其次，美國費城半導體指數上周五重挫3.43%，輝達單週跌幅約13%，台積電ADR（美國存託憑證）也下跌1.67%，拖累台灣科技股投資信心。

第三則是美國通膨與利率壓力升溫，市場擔心資金成本提高，將壓抑AI資料中心投資及科技股評價。隨著輝達即將公布財報，市場也開始重新檢視AI需求成長與鉅額資本支出的持續性。

輝達供應鏈成為今日殺盤重心。AI伺服器代工廠鴻海盤中跌至223元，下跌18元；廣達、緯創、緯穎同樣承受賣壓。電源供應指標台達電觸及跌停1120元，散熱族群奇鋐、雙鴻、健策同步走弱，其中雙鴻、健策一度跌停。股王信驊及股后創意同樣被摜殺跌停，信驊以10800元作收，大跌1200元，面臨萬元保衛戰；創意收跌停價7750元。

AI高速傳輸及PCB供應鏈也難逃重挫，銅箔基板廠台光電、台燿、聯茂，以及IC載板三雄欣興、南電、景碩盤中均觸及跌停，顯示賣壓已由AI伺服器組裝擴散至上游關鍵零組件。

市場最關注的台積電今日以2340元開出，盤中一度下探2260元，較前一交易日收盤2350元下跌90元，跌幅約3.83%，最後以2215元作收、大跌135元，市值跌破60兆元。台積電身為輝達AI GPU先進製程與先進封裝核心合作夥伴，股價表現也成為觀察AI供應鏈信心的重要指標。