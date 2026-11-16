集保、基富通「好好長大」活動 落實社會關懷捐助12家機構

為響應金管會「金融大回饋」政策，及推動普惠全齡的金融理財服務，基富通證券與臺灣集中保管結算所11月14日在台北市立兒童新樂園舉辦「2026好好長大」主題日活動，並結合金融教育與弱勢關懷，捐贈12家社福機構，以實際行動落實社會關懷、扶助弱勢族群與支持體育和文化活動。

集保暨基富通董事長林丙輝表示，今年活動主題為「大手牽小手、飛向大未來」，蘊含深厚的意義，因為孩子的成長只有一次，不僅需要父母的陪伴與引導，更需要企業資源的協助，由家庭、企業與社會的緊密相牽，為下一代投入更多的關懷與希望，正是推動普惠金融和全齡理財的最重要初衷與價值。

林丙輝表示，多年來，集保與基富通不遺餘力推廣金融教育，倡導好好退休、好好長大的長期投資理念，協助全體民眾為自己未來做好規劃，也為下一代打好基礎，同時，深入偏鄉、支持弱勢兒少教育、推動體育和藝文發展。

今年度的「好好長大」主題日活動，還邀請元大投信、安聯投信兩大知名基金公司，與集保、基富通設置多個闖關活動，讓家長與小朋友在互動過程中，自然而然認識投資理財，喚醒父母對家庭理財規劃的意識，也讓孩童從小建立正確的金錢觀念。

林丙輝說，「臺灣個人投資儲蓄帳戶TISA」推出後，開啟全齡理財的綠色通道，由於TISA基金都是由專家篩選，每月最低1,000元即可定期定額投資，加上，買賣0手續費、經理費率不到1%，減輕民眾長期理財的煩惱和負擔，因此反應熱絡，截至今年10月底，在基富通平台開設TISA帳戶的民眾已超過14萬人。

隨著主管機關正在規劃TISA 2.0的租稅優惠，基富通將持續積極響應，鼓勵投信業者發行和上架多元類型的TISA基金，藉由多元的推廣行動和誘因，吸引民眾參與，落實「給魚吃」不如「給釣竿」的金融有感回饋。

對於經濟弱勢的家庭、孩童、身障者、高齡者或偏鄉民眾或團體，集保、基富通發揮大愛，捐助一粒麥子基金會、門諾基金會、老五老基金會、弘道老人福利基金會、伊甸基金會、安德啟智中心、等家寶寶協會、伯大尼兒少家庭基金會、台灣世界少棒聯盟協會、屏東縣精忠育幼院、屏東縣牽手關懷協會等共12家社福機構，期望為社會注入更多前行的力量。